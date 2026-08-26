Star Academy : Laurent Ruquier se verrait bien succéder à Michael Goldman à la direction du château

Laurent Ruquier exprime son intérêt pour succéder à Michael Goldman en tant que directeur de la Star Academy, poste qu'il ne peut cependant envisager cette saison en raison de ses engagements théâtraux. Son nom s'ajoute à ceux envisagés par TF1, qui doit trouver un remplaçant avant la rentrée.

Le fauteuil de directeur de la Star Academy est vacant et Laurent Ruquier ne cache pas son intérêt. Alors que Michael Goldman quitte ses fonctions après quatre saisons à la tête du télé-crochet de TF1, l’animateur assure que prendre un jour sa succession est une perspective qui lui plairait. Pas pour la prochaine saison, son agenda ne le permettant pas, mais éventuellement à l’avenir.

« Oui, ça me plairait ! »

C’est au micro de David Barbet, dans l’émission Censuré, que Laurent Ruquier a été interrogé sur la possibilité de devenir directeur de la Star Academy. Et l’animateur n’a pas éludé la question. « Oui, ça me plairait ! », répond-il, avant d’expliquer pourquoi une arrivée au château de Dammarie-les-Lys n’est toutefois pas envisageable immédiatement. « De toute façon, je ne pourrais pas le faire à la rentrée puisque je serai sur scène. Je ne peux pas faire de prime à la télévision et être sur scène en même temps », précise Laurent Ruquier. L’animateur est en effet engagé au théâtre, ce qui rend son emploi du temps incompatible avec les contraintes de la Star Academy, notamment les primes hebdomadaires diffusés sur TF1.

Pas cette année, mais Laurent Ruquier laisse la porte grande ouverte

S’il écarte donc sa candidature pour la prochaine édition, Laurent Ruquier ne ferme absolument pas la porte pour les saisons suivantes. « Mais peut-être les années suivantes. Oui, c’est quelque chose qui me plairait », confie-t-il toujours dans Censuré. Il ne s’agit donc pas d’une annonce de TF1 ni d’une nomination : Laurent Ruquier exprime son intérêt pour le poste et se projette éventuellement dans cette fonction à plus long terme. Pour la prochaine saison, il reconnaît lui-même ne pas être disponible.

Michael Goldman quitte la Star Academy après quatre saisons

Cette déclaration arrive alors qu’un changement important se prépare à la tête de la Star Academy. Michael Goldman ne reprendra pas son rôle de directeur lors de la prochaine saison. Le producteur de musique occupait cette fonction depuis le retour du programme sur TF1 en 2022. Pendant quatre saisons consécutives, il a accompagné les différentes promotions, participé aux évaluations et annoncé chaque semaine aux élèves les résultats et les nominations. Il était également l’une des figures centrales des primes. Son départ oblige désormais TF1 et la production à lui trouver un successeur pour diriger la prochaine promotion.

Le nom du prochain directeur toujours attendu

La nouvelle saison doit débuter à l’automne sur TF1, avec une nouvelle promotion installée comme chaque année au château de Dammarie-les-Lys. Plusieurs changements sont attendus dans l’équipe qui entourera les candidats. Le choix du successeur de Michael Goldman constitue l’un des principaux changements de cette rentrée. Laurent Ruquier vient désormais ajouter publiquement son nom à la liste des personnalités susceptibles d’être intéressées par cette fonction, même s’il exclut de l’occuper dès cette année. À 63 ans, l’animateur possède une longue expérience de la télévision, de la radio et du spectacle. Après avoir longtemps été l’un des visages de France 2, notamment avec On n’est pas couché et On est en direct, il travaille désormais régulièrement avec TF1, où il participe notamment à Mask Singer. Une proximité avec la chaîne qui rend sa déclaration d’autant plus remarquée. Mais pour le prochain directeur de la Star Academy, TF1 devra chercher ailleurs : Laurent Ruquier est intéressé, mais pas disponible cette saison.