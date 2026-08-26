Amy Winehouse : « Back to Black » ressort avec quatre démos inédites

La réédition de l'album culte "Back to Black" d'Amy Winehouse, prévue pour le 23 octobre 2026, inclut quatre démos inédites et l'intégralité d'un concert à Amsterdam. Ce coffret célèbre l'héritage musical d'Amy Winehouse, avec des témoignages des producteurs et des archives visuelles marquantes de sa création.

Vingt ans après sa publication, l’album culte d’Amy Winehouse revient dans une réédition enrichie. Attendue le 23 octobre 2026, elle réunira quatre démos inédites, des raretés et l’intégralité d’un concert enregistré à Amsterdam.

Un album entré dans l’histoire

Publié le 27 octobre 2006, Back to Black a propulsé Amy Winehouse au rang de star mondiale. Porté par Rehab, You Know I’m No Good, Tears Dry on Their Own et la chanson-titre, ce deuxième album mêle soul, jazz et rhythm and blues dans un récit intime consacré à la rupture, au manque et aux relations destructrices.

Produit principalement par Mark Ronson et Salaam Remi, le disque s’est écoulé à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde. Il a également contribué aux cinq Grammy Awards remportés par la chanteuse en 2008 et demeure, deux décennies plus tard, une référence majeure de la musique populaire des années 2000.

Quatre démos inédites au programme

Pour célébrer cet anniversaire, Universal Music Enterprises et Island Records publieront une édition deluxe en versions numérique, triple CD et triple vinyle. Celle-ci comprendra l’album original, quatre démos jusqu’ici inédites, ainsi que différentes faces B, maquettes et chansons bonus issues de cette période créative. La liste complète figure sur la boutique officielle d’Amy Winehouse.

La réédition proposera également l’intégralité du concert donné par Amy Winehouse au Paradiso d’Amsterdam le 8 février 2007. Cet enregistrement sera présenté pour la première fois dans sa totalité sur CD et sur vinyle, permettant de retrouver sur scène l’intensité et la singularité vocale de l’artiste au moment où sa carrière prenait une dimension internationale.

Des archives personnelles dévoilées

Le coffret accordera aussi une place importante aux archives visuelles. Il contiendra notamment des reproductions de paroles manuscrites ainsi que des photographies inédites réalisées par Mischa Richter et Alex Lake, les photographes associés à l’univers graphique de l’album original.

Mark Ronson et Salaam Remi ont par ailleurs rédigé de nouveaux textes pour accompagner cette édition. Leurs témoignages permettront de revenir sur la conception du disque, les séances d’enregistrement et la manière dont Amy Winehouse transformait ses expériences personnelles en chansons à la fois brutes, élégantes et universelles.

Plusieurs éditions pour les collectionneurs

Plusieurs variantes seront commercialisées, dont un triple vinyle transparent accompagné d’une pochette alternative. Une version marbrée bleu et noir, baptisée Chalkboard Marble, reprendra les couleurs de l’album, tandis qu’un vinyle zoetrope fera apparaître des images animées en couleur lorsque le disque tournera.

Toutes ces éditions paraîtront le vendredi 23 octobre 2026, quelques jours avant le vingtième anniversaire de l’album. Plus qu’une simple ressortie, ce projet entend documenter la création de Back to Black et rappeler l’héritage durable d’Amy Winehouse, disparue en 2011 à l’âge de 27 ans.