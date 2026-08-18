Angélique Kidjo devient la première artiste africaine honorée sur le Hollywood Walk of Fame

Angélique Kidjo reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, devenant la première artiste africaine à être honorée ainsi. Sa carrière de plus de quarante ans, saluée pour sa fusion des genres musicaux, est reconnue à travers cette distinction. Kidjo dédie son étoile au Bénin et aux artistes africains précurseurs.

Angélique Kidjo reçoit ce mardi 18 août son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, devenant la première artiste africaine à obtenir cette distinction. La chanteuse franco-béninoise de 66 ans rejoint ainsi plus de 2 800 personnalités honorées sur le célèbre boulevard de Los Angeles, parmi lesquelles Michael Jackson, les Beatles et Charles Aznavour. L’attribution de cette étoile avait été annoncée durant l’été 2025.

Cette reconnaissance consacre une carrière internationale de plus de quarante ans. Récompensée par cinq Grammy Awards, Angélique Kidjo a contribué à faire connaître les musiques africaines auprès du grand public mondial en mélangeant les sonorités traditionnelles avec le jazz, le funk, le rock, la pop et le rap. Elle a également accompagné l’essor contemporain de l’afrobeats grâce à des collaborations avec des artistes comme Burna Boy et Davido.

Une distinction dédiée au continent africain

Angélique Kidjo a choisi de dédier son étoile au Bénin ainsi qu’aux artistes africains qui l’ont précédée sans recevoir une telle reconnaissance. Elle a notamment cité la chanteuse togolaise Bella Bellow et la Sud-Africaine Miriam Makeba, deux figures qui ont nourri son parcours artistique. Pour la chanteuse, cette cérémonie constitue aussi un message d’ouverture aux différentes cultures dans un contexte international marqué par les tensions et les violences.

La cérémonie organisée à Los Angeles doit se dérouler en présence du producteur Harvey Mason Jr., dirigeant de l’organisation des Grammy Awards, et de l’acteur Willem Dafoe. Ami proche d’Angélique Kidjo depuis leur rencontre à New York en 2002, le comédien doit prononcer un discours en son honneur. Leurs deux étoiles seront installées côte à côte, matérialisant sur Hollywood Boulevard une amitié vieille de près d’un quart de siècle.