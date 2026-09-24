Eurovision 2027 : le retour des Pays-Bas ne referme pas la fracture politique du concours

Les Pays-Bas seront finalement présents à l’Eurovision en 2027. Un mois après l’annonce du retrait d’AVROTROS, la NPO, qui coordonne l’audiovisuel public néerlandais, a décidé de reprendre directement la participation du pays. La sélection de l’artiste sera confiée à une équipe indépendante et la diffusion des demi-finales et de la finale sera assurée par la NOS. La NPO explique vouloir rester partie prenante d’un événement européen qu’elle considère toujours comme fédérateur.

Ce retour ne signifie toutefois pas que les désaccords ont disparu. AVROTROS maintient sa position et refuse de participer au concours dans les conditions actuelles. Le diffuseur estime que les tensions internationales, en particulier autour de la guerre à Gaza et de la participation d’Israël, ont profondément affecté le caractère neutre du concours. En août, son directeur général Taco Zimmerman jugeait que l’Eurovision était devenu une « plateforme de division ».

Un retour organisé sans AVROTROS

Le compromis trouvé aux Pays-Bas est donc institutionnel plutôt que politique. AVROTROS ne revient pas sur sa décision, mais la NPO choisit de maintenir une candidature néerlandaise. Elle affirme que l’Union européenne de radio-télévision a pris depuis plusieurs mesures destinées à revoir les règles du concours, après les critiques formulées par plusieurs diffuseurs publics. Ces ajustements ont suffi à convaincre la NPO de poursuivre, mais pas AVROTROS.

La situation néerlandaise illustre la difficulté croissante de l’Eurovision à préserver son image d’événement culturel situé en dehors des conflits internationaux. L’édition 2026 avait été boycottée par cinq pays, dont les Pays-Bas, l’Irlande, l’Espagne, l’Islande et la Slovénie, en raison de la participation d’Israël. L’Irlande a déjà annoncé qu’elle resterait absente en 2027, tandis que l’Espagne réfléchit encore à prolonger son boycott.

La neutralité du concours de plus en plus contestée

Depuis sa création en 1956, l’Eurovision met en avant un principe de rassemblement par la musique et se présente comme un concours non politique. Mais ce principe a toujours été difficile à appliquer totalement. Le vote entre pays, les symboles montrés sur scène, les exclusions de diffuseurs ou les controverses diplomatiques rappellent régulièrement que le concours reste dépendant du contexte international.

La crise actuelle va cependant plus loin, car ce ne sont plus seulement les artistes ou les téléspectateurs qui politisent l’événement. Ce sont désormais des diffuseurs publics eux-mêmes qui conditionnent leur participation à la manière dont l’Union européenne de radio-télévision traite les conflits en cours. AVROTROS avait notamment demandé à l’EBU de définir des règles plus transparentes pour les pays engagés dans une guerre, estimant que les critères existants n’étaient pas suffisamment clairs.

Un concours pris entre culture et diplomatie

La NPO défend pour sa part une autre approche : rester présente pour tenter de préserver la vocation fédératrice du concours. Le directeur des médias Jurre Bosman estime qu’un média de service public doit précisément continuer à participer à ce type d’événement dans une période de fortes divisions. L’EBU s’est félicitée du retour néerlandais et promet de renforcer l’esprit « United By Music » du concours.

L’Eurovision se retrouve ainsi face à une contradiction de plus en plus visible. Son modèle repose sur l’idée que la musique peut réunir des pays malgré leurs différends, mais ses participants sont des diffuseurs nationaux dont les décisions restent liées aux choix politiques et diplomatiques de leurs États. Le retour des Pays-Bas en 2027 permet de récupérer un participant important, mais il ne règle pas le problème de fond : plus les conflits internationaux divisent les diffuseurs européens, plus il devient difficile pour le concours de se présenter comme un espace totalement séparé de la politique.