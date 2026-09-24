Laurent Ruquier déjà de retour sur T18. Après avoir annoncé son départ, il revient le 10 octobre face à son successeur Yves Calvi

Laurent Ruquier fait son retour sur T18 le 10 octobre, après avoir quitté la chaîne pour se consacrer au théâtre. Il sera l'invité d'Yves Calvi, son successeur, dans le nouveau talk-show Chez Calvi, où ils discuteront de leurs parcours respectifs. Ce retour est lié à la promotion de sa pièce Chante et tais-toi.

Laurent Ruquier n’aura finalement pas été absent très longtemps de T18. Après avoir quitté la chaîne au terme d’une seule saison pour donner la priorité au théâtre, l’animateur fera son retour à l’antenne le 10 octobre prochain. Cette fois, il ne reprendra toutefois pas les commandes de son ancienne émission : il sera l’invité d’Yves Calvi, son successeur, dans Chez Calvi.

Le retour est d’autant plus symbolique que Laurent Ruquier avait accompagné le lancement de T18 en juin 2025 et incarné pendant toute sa première saison le rendez-vous culturel du samedi soir. En juin dernier, il avait pourtant annoncé son départ de T18 pour se consacrer davantage au théâtre, avant qu’Yves Calvi ne soit choisi pour reprendre sa case à la rentrée.

Laurent Ruquier revient, mais dans le fauteuil de l’invité

Le 10 octobre, Laurent Ruquier changera donc de rôle. Celui qui recevait chaque semaine artistes, comédiens, écrivains et personnalités de la culture dans Chez Ruquier prendra cette fois place face à Yves Calvi. T18 présente cette rencontre comme « un véritable passage de témoin entre deux grandes voix du paysage audiovisuel français ». Les deux hommes doivent notamment revenir sur la première saison de la chaîne et sur leurs parcours respectifs. Le rendez-vous sera diffusé dans Chez Calvi, le nouveau talk-show culturel de T18. Yves Calvi a repris la case occupée jusqu’alors par Laurent Ruquier quelques mois après l’annonce du départ de ce dernier.

Il avait pourtant choisi de tourner la page de la télévision

Le retour peut surprendre au regard des déclarations faites par Laurent Ruquier ces derniers mois. L’animateur avait expliqué vouloir réduire considérablement sa présence sur le petit écran afin de privilégier ses activités théâtrales et radiophoniques. Il déclarait ainsi : « Je vais, je pense, me consacrer uniquement au théâtre et à la radio et ne plus faire de télé. » Ces propos avaient précédé son départ effectif de Chez Ruquier. Laurent Ruquier avait également expliqué sa lassitude d’être constamment présent à la télévision.

Sa priorité donnée au théâtre était devenue très concrète avec son investissement dans la Comédie des Champs-Élysées et le Studio des Champs-Élysées. En juin, il avait finalement décidé de ne pas poursuivre son émission hebdomadaire sur T18. Son départ ne signifiait cependant pas une rupture définitive avec la chaîne. La possibilité de collaborations ponctuelles restait ouverte, ce que confirme désormais cette apparition programmée le 10 octobre.

Chante et tais-toi au cœur de son retour sur T18

Ce retour est directement lié à sa nouvelle actualité théâtrale. Laurent Ruquier viendra notamment présenter Chante et tais-toi, sa nouvelle pièce jouée à la Comédie des Champs-Élysées. Il en signe le texte et monte lui-même sur scène aux côtés de Vincent Niclo, Marie Vincent, Emma Gamet et Caroline Bal, sous la direction d’Anne Bourgeois.

Vincent Niclo y interprète Pablo Diaz, un chanteur à succès dont la vie privée menace de devenir un sujet pour la presse people. Laurent Ruquier retrouve ainsi T18 pour parler précisément de l’activité à laquelle il souhaitait consacrer davantage de temps lorsqu’il a quitté la présentation de son émission.

Le passage chez Yves Calvi ne marque donc pas, à ce stade, le retour de Laurent Ruquier à la tête d’un programme régulier. Il revient comme invité pour une émission, quelques semaines seulement après l’installation de son successeur.

Yves Calvi a récupéré la case de Laurent Ruquier

Après l’annonce du départ de Laurent Ruquier, T18 avait choisi de conserver son rendez-vous culturel du samedi soir. La chaîne avait alors confié la case à Yves Calvi et rebaptisé l’émission Chez Calvi. Le journaliste continue parallèlement ses autres activités audiovisuelles. Sur T18, il reçoit désormais des personnalités du monde de la culture, reprenant l’esprit général du rendez-vous précédemment animé par Laurent Ruquier.

Lors de l’annonce de son arrivée, Yves Calvi expliquait : « J’arrive dans un univers qui me semble proche. » Il rappelait également son lien personnel avec le spectacle et la création, lui qui est le fils du compositeur Gérard Calvi. Yves Calvi avait été choisi pendant l’été pour succéder à Laurent Ruquier sur T18.

Un retour seulement quelques mois après l’annonce de son départ

Laurent Ruquier avait annoncé en juin qu’il abandonnait son rendez-vous hebdomadaire. Le 10 octobre, quelques mois plus tard seulement, il retrouvera donc le plateau de T18. La différence est nette : Laurent Ruquier ne revient pas comme animateur de la chaîne et Yves Calvi reste bien aux commandes de Chez Calvi. Cette apparition constitue pour l’instant un retour ponctuel, construit autour du théâtre et des retrouvailles entre l’ancien et le nouveau présentateur du rendez-vous culturel. Mais l’image sera forcément particulière : après avoir décidé de quitter T18 et laissé sa place à Yves Calvi, Laurent Ruquier sera déjà de retour sur la chaîne, cette fois de l’autre côté de la table.