Harvey Weinstein condamné à 15 ans de prison à New York pour l’agression sexuelle de Miriam Haley

Harvey Weinstein est condamné à 15 ans de prison à New York pour l’agression sexuelle de Miriam Haley, ancienne assistante de production. Cette peine fait suite à un nouveau procès après l'annulation de sa précédente condamnation. Weinstein, déjà reconnu coupable en Californie, continue de contester ses verdicts et affirme son innocence.

Harvey Weinstein connaît désormais sa peine. L’ancien producteur tout-puissant de Hollywood a été condamné ce mercredi à 15 ans de prison à New York pour l’agression sexuelle de Miriam Haley, ancienne assistante de production. Le parquet réclamait 20 ans derrière les barreaux, tandis que la défense avait demandé une peine de 9 ans.

Quelques heures plus tôt, Harvey Weinstein devait être fixé sur sa peine après sa nouvelle condamnation⁠. À 74 ans, celui qui fut l’un des producteurs les plus influents de l’industrie américaine reste au centre d’une procédure judiciaire commencée plusieurs années après les premières accusations publiques lancées contre lui en 2017.

15 ans de prison pour l’agression sexuelle de Miriam Haley

La condamnation prononcée à Manhattan concerne des faits remontant à 2006. Miriam Haley, également connue sous le nom de Mimi Haleyi, travaillait alors dans la production télévisée. Elle avait accusé Harvey Weinstein de lui avoir imposé un acte sexuel dans son appartement de Manhattan. En juin 2025, après un nouveau procès organisé à New York⁠, le jury avait de nouveau reconnu Weinstein coupable d’un acte sexuel criminel au premier degré concernant Miriam Haley.

Avant de prononcer la peine, le juge Curtis Farber a directement évoqué la chute de l’ancien magnat de Hollywood. Il lui a notamment déclaré : « Vous aviez tout. Votre héritage aurait pu être associé à la grandeur. » Le magistrat a ensuite rappelé que Weinstein avait détruit cette trajectoire en agressant Miriam Haley.

Sa condamnation initiale à 23 ans avait été annulée

Harvey Weinstein avait déjà été condamné en mars 2020 à 23 ans de prison à New York. La justice lui avait infligé 20 ans pour l’agression sexuelle de Miriam Haley et trois années supplémentaires pour le viol au troisième degré de Jessica Mann. Ces deux peines avaient été prononcées consécutivement.

Mais en avril 2024, la plus haute juridiction de l’État de New York avait annulé ces condamnations et ordonné un nouveau procès. Les juges avaient estimé que le premier procès avait été affecté par l’admission de témoignages concernant des accusations qui ne faisaient pas partie des faits poursuivis. Cette décision n’avait donc pas constitué une déclaration d’innocence de Weinstein mais avait entraîné l’organisation d’un nouveau procès.

Le nouveau jury avait finalement, en 2025, de nouveau déclaré Weinstein coupable dans le dossier Miriam Haley. Il l’avait en revanche acquitté de l’accusation d’agression sexuelle concernant l’ancienne mannequin Kaja Sokola et n’était pas parvenu à se mettre d’accord sur l’accusation de viol formulée par Jessica Mann.

Le dossier Jessica Mann finalement abandonné

L’accusation concernant Jessica Mann avait alors donné lieu à une nouvelle tentative de procès. Le jury n’étant toujours pas parvenu à rendre un verdict unanime, les procureurs ont finalement renoncé, en juin 2026, à organiser un quatrième procès après que Jessica Mann a indiqué ne plus vouloir témoigner.

Harvey Weinstein a ainsi échappé à un quatrième procès pour viol à New York⁠, sans que cette décision ne remette en cause sa condamnation distincte concernant Miriam Haley. C’est précisément cette dernière affaire qui lui vaut désormais les 15 années de prison prononcées ce mercredi.

Plus de 80 femmes ont accusé Weinstein depuis 2017

La chute d’Harvey Weinstein débute publiquement en octobre 2017. Au fil des révélations, plus de 80 femmes ont formulé contre lui des accusations allant du harcèlement sexuel au viol. Weinstein a constamment nié avoir eu des relations sexuelles non consenties.

L’affaire a joué un rôle déterminant dans l’essor mondial du mouvement #MeToo. Producteur de films comme Pulp Fiction, Shakespeare in Love ou Le Patient anglais, Weinstein était jusque-là considéré comme l’un des hommes les plus puissants de Hollywood. Les accusations ont entraîné sa chute professionnelle avant l’ouverture de plusieurs procédures pénales aux États-Unis.

Une autre condamnation toujours en jeu en Californie

Le dossier new-yorkais n’est pas la seule procédure qui concerne Harvey Weinstein. En Californie, il avait été reconnu coupable en 2022 d’un viol et de deux agressions sexuelles concernant une femme identifiée pendant le procès comme « Jane Doe 1 ». Une peine de 16 ans de prison avait ensuite été prononcée.

En juin 2026, une cour d’appel californienne a maintenu les condamnations, mais annulé la peine de 16 ans et ordonné une nouvelle audience pour déterminer sa durée. Les juges ont estimé qu’un élément utilisé pour alourdir la sanction n’était plus valable après l’annulation de ses anciennes condamnations new-yorkaises. Weinstein doit donc encore être condamné à une nouvelle peine en Californie.

Weinstein annonce toujours vouloir se battre

Harvey Weinstein continue de contester les accusations et ses condamnations. Ses avocats ont indiqué qu’il entendait faire appel après la nouvelle décision de justice rendue à New York. Il avait déjà proclamé son innocence depuis sa détention, alors qu’il affirmait vivre des conditions particulièrement difficiles en prison⁠.

À 74 ans, l’ancien producteur reste confronté à plusieurs problèmes de santé et utilise régulièrement un fauteuil roulant pour ses comparutions judiciaires. Sa situation pénale n’est donc pas encore définitivement arrêtée : à la peine de 15 ans désormais prononcée à New York s’ajoutera la nouvelle peine que la justice californienne doit encore déterminer.