L’ancien producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, aujourd’hui incarcéré après avoir été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, affirme vivre des conditions de détention particulièrement difficiles. Dans une interview accordée au média spécialisé The Hollywood Reporter, l’ex-dirigeant des studios Miramax décrit son quotidien dans la prison de Rikers Island, à New York, comme « un enfer », tout en continuant à clamer son innocence.

Âgé de 73 ans et confronté à plusieurs problèmes de santé, Harvey Weinstein explique passer l’essentiel de son temps isolé dans sa cellule. Selon lui, les contacts humains sont limités et se résument principalement aux échanges avec les surveillants pénitentiaires. « Il est trop dangereux pour moi d’être en présence d’autres personnes. Les autres détenus ont le droit d’aller dans la cour. Mais chaque fois que je m’y trouve, j’ai l’impression d’être assiégé », affirme Harvey Weinstein dans cet entretien.

Une agression évoquée par l’ancien producteur

Au cours de cette interview, Harvey Weinstein affirme également avoir été victime d’une agression physique au sein de l’établissement pénitentiaire. Il raconte avoir reçu « un violent coup de poing au visage » de la part d’un autre détenu.

Selon son récit, l’incident se serait produit alors qu’il demandait simplement à un prisonnier s’il avait terminé une conversation téléphonique. L’altercation se serait alors transformée en agression.

Ces déclarations n’ont pas été confirmées publiquement par l’administration pénitentiaire de New York. Les conditions de détention à Rikers Island ont toutefois déjà fait l’objet de nombreuses critiques et enquêtes journalistiques concernant la sécurité des détenus et la gestion de la prison, notamment dans des reportages du New York Times et de la chaîne CNN.

Un état de santé fragile

L’ancien magnat du cinéma évoque également ses difficultés physiques. Affaibli par plusieurs problèmes de santé, Harvey Weinstein indique se déplacer désormais en fauteuil roulant. Il confie aussi redouter de mourir en détention. « Ça me fout une trouille bleue », déclare-t-il en évoquant cette perspective.

L’ancien producteur souligne par ailleurs le contraste entre sa situation actuelle et sa vie passée à Hollywood. « C’est incroyable d’avoir eu la vie que j’ai eue et d’avoir fait tout ce que j’ai fait pour la société, et de ne pas bénéficier d’une certaine clémence qui me permettrait d’être traité avec plus de bienveillance », affirme Harvey Weinstein.

Une figure centrale de Hollywood pendant des décennies

Avant sa chute judiciaire, Harvey Weinstein a longtemps été considéré comme l’un des hommes les plus influents de l’industrie cinématographique américaine. Cofondateur du studio Miramax avec son frère Bob Weinstein, il a produit ou distribué de nombreux films à succès.

Parmi les œuvres associées à sa carrière figurent notamment Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino, et Shakespeare in Love, film de John Madden récompensé par plusieurs Oscars. Durant plusieurs décennies, l’influence de Harvey Weinstein à Hollywood était telle qu’il pouvait contribuer à lancer ou à freiner des carrières dans l’industrie du cinéma.

Les accusations à l’origine du mouvement #MeToo

À partir de 2017, plusieurs enquêtes du New York Times et du New Yorker, menées notamment par les journalistes Jodi Kantor, Megan Twohey et Ronan Farrow, ont révélé de nombreuses accusations d’agressions sexuelles visant Harvey Weinstein.

Ces révélations ont marqué un tournant dans l’industrie du divertissement et ont contribué à l’essor du mouvement #MeToo, qui a libéré la parole de nombreuses victimes dans différents secteurs professionnels.

Pendant des années, des rumeurs circulaient déjà dans les milieux hollywoodiens concernant l’usage que Harvey Weinstein aurait fait de son pouvoir et de son influence pour obtenir des relations sexuelles ou agresser de jeunes femmes cherchant à faire carrière dans le cinéma.