François-Xavier Bellamy assure qu’il voterait RN face à Jean-Luc Mélenchon en 2027

Vice-président exécutif de Les Républicains, François-Xavier Bellamy , a affirmé dimanche sur franceinfo qu’il voterait « évidemment » pour le Rassemblement national dans l’hypothèse d’un second tour de l’élection présidentielle opposant le parti d’extrême droite à Jean-Luc Mélenchon.

L’eurodéputé a justifié sa position en estimant que « le plus grand danger pour la vie démocratique de notre pays aujourd’hui, c’est La France insoumise ». Il a également appelé à combattre ce mouvement « par tous les moyens possibles », dans un contexte de recomposition politique à droite et à l’approche de la présidentielle de 2027.

Une prise de position qui fragilise davantage le front républicain

Cette déclaration illustre l’évolution d’une partie de la droite française vis-à-vis du RN. Depuis plusieurs années, certains responsables politiques refusent désormais de soutenir automatiquement un « front républicain » contre l’extrême droite lors des seconds tours électoraux, notamment face à La France insoumise.

Les propos de François-Xavier Bellamy pourraient provoquer des débats au sein même des Républicains, où les lignes restent divisées sur la stratégie à adopter face au RN et à la gauche radicale. Alors que les sondages placent régulièrement le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella en tête des intentions de vote, la question des alliances et des consignes de vote s’impose déjà comme l’un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle à venir.