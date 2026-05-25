Netanyahu reconnaît des difficultés à influencer la politique de Trump sur l’Iran, selon des sources

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait admis en privé qu’Israël dispose d’une marge de manœuvre limitée pour influencer les décisions du président américain Donald Trump concernant l’Iran, alors que Washington mène des négociations indirectes dans le cadre du conflit en cours, selon deux sources proches du dossier.

D’après ces responsables israéliens, Netanyahu s’inquiète du nouveau cadre diplomatique entre les États-Unis et l’Iran, dans lequel Israël se retrouve largement exclu des discussions visant à établir un accord initial de stabilisation du conflit.

Ce repositionnement intervient alors que les États-Unis et l’Iran tentent de trouver un terrain d’entente sur plusieurs points sensibles, notamment le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions économiques et les activités militaires régionales.

Selon les sources, un haut responsable israélien aurait estimé que Netanyahu « n’a actuellement aucune marge de manœuvre pour influencer » la ligne de Washington sur ce dossier.

Israël, de son côté, continue d’insister sur le maintien de sa liberté d’action militaire face aux menaces qu’il identifie dans la région, notamment au Liban contre le Hezbollah. Cette position pourrait entrer en contradiction avec toute future architecture d’accord si elle inclut des restrictions sur les opérations israéliennes.

Les discussions restent fragiles, alors que les acteurs impliqués reconnaissent des divergences persistantes et des progrès limités vers un compromis global.