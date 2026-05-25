L’Ouganda confirme deux nouveaux cas d’Ebola et porte le total à sept

L’Ouganda a confirmé lundi deux nouveaux cas d’Ebola, portant à sept le nombre total d’infections recensées dans le pays, selon le ministère ougandais de la Santé.

Les deux nouveaux patients sont des travailleurs de la santé ougandais employés dans un établissement médical privé de la capitale Kampala. Les autorités ont indiqué qu’ils avaient été placés dans une unité spécialisée où ils reçoivent actuellement des soins.

Le ministère a précisé que les équipes sanitaires poursuivaient les recherches afin d’identifier et de surveiller toutes les personnes ayant été en contact avec les deux patients.

Cette annonce intervient alors que les inquiétudes grandissent en Afrique centrale et orientale face à la propagation du virus. Les États-Unis et plusieurs organisations internationales surveillent de près la situation en Ouganda ainsi qu’en République démocratique du Congo, où une importante épidémie est également en cours.

Le virus identifié appartient à la souche Bundibugyo d’Ebola, une variante plus rare de la maladie hémorragique virale. Les autorités sanitaires ont renforcé les mesures de surveillance dans les hôpitaux et aux frontières afin de limiter tout risque de propagation supplémentaire.