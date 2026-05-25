Le président du Parlement sénégalais démissionne après le limogeage du gouvernement

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission dimanche, accentuant la crise politique qui secoue le pays deux jours après la dissolution du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye.

Figure influente du parti au pouvoir PASTEF, Ndiaye a déclaré que son départ relevait d’une décision personnelle prise dans « l’intérêt supérieur de la nation ».

Vendredi, le président Faye avait limogé le Premier ministre Ousmane Sonko et dissous son gouvernement après plusieurs mois de tensions croissantes entre les deux alliés, arrivés ensemble au pouvoir en 2024.

Selon Reuters, les relations entre Faye et Sonko se sont dégradées dans un contexte de difficultés économiques, marqué notamment par la hausse de la dette et les conséquences internationales de la guerre contre l’Iran.

Les députés sénégalais doivent se réunir mardi afin de voter sur une possible réintégration d’Ousmane Sonko comme député et d’élire un nouveau président de l’Assemblée nationale pour remplacer Ndiaye.

Cette perspective suscite déjà des critiques au sein de l’opposition et parmi certains juristes, qui estiment qu’une réintégration de Sonko pourrait être contraire aux règles parlementaires, celui-ci n’ayant jamais officiellement siégé comme député.