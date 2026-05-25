REPORTAGE ÉVASION - À la découverte de Nashville. Voyage musical au cœur du Tennessee, dans les traces de Johnny Cash, Elvis Presley et Taylor Swift

Par notre envoyée spéciale à Nashville (États-Unis), Jessica Pierné.

Notre reporter Jessica Pierné sur la mythique Broadway Street, à Nashville

Nashville, Tennessee : capitale de la country music, où les honky tonks scintillent de tous leurs néons sur Broadway Street. Dans cette ville à la renommée mondiale, largement nourrie en France par l’imaginaire d’Eddy Mitchell et Johnny Hallyday avec le célèbre titre Où sont mes racines, Nashville ou Belleville ?, la capitale du Tennessee, nous plonge dans un univers où la musique est omniprésente. Fondée à la fin du XVIIIe siècle sous le nom de Fort Nashborough, en hommage au général Francis Nash, héros de la guerre d’Indépendance, la ville devient officiellement Nashville en 1806. Dès le début du XXe siècle, l’auditorium Ryman, du nom de l’industriel qui l’a fait construire, attire les musiciens. C’est là qu’est lancée en 1925 l’émission radiophonique Grand Ole Opry, un spectacle en direct devenu culte, diffusé chaque samedi soir.

Dès le changement d’avion, à Atlanta, l’atmosphère est déjà perceptible : les tenues sobres disparaissent pour laisser place aux chapeaux et bottes western à talons inclinés. Cette Amérique plus «authentique» est aussi la terre promise des musiciens rêvant de marcher sur les traces des légendes de la country. Une destination aussi mythique qu’atypique qui fait vibrer les voyageurs du monde entier.

Nashville, Tennessee

Johnny Cash, figure incontournable de la musique américaine

À Nashville, au cœur de la vibrante Music City, le Johnny Cash Museum s’impose comme une étape incontournable pour les amateurs de country et, plus largement, pour tous les passionnés de musique américaine. Installé à quelques pas de Broadway, ce lieu entièrement dédié à l’homme en noir» retrace l’histoire hors norme de l’une des figures les plus emblématiques du XXe siècle. Dès l’entrée aux allures de «nightclub», le ton est donné : photographies rares, objets personnels, manuscrits et costumes de scène composent une immersion dense et soigneusement scénographiée. Le parcours suit la vie de Johnny Cash depuis ses origines modestes en Arkansas jusqu’à sa consécration internationale, sans éluder les zones d’ombre. Succès fulgurant, engagements spirituels, addictions, renaissance artistique : le musée restitue les multiples facettes d’un artiste à la fois populaire et profondément singulier. Parmi les pièces les plus marquantes figurent ses guitares, ses célèbres tenues noires, ainsi que des lettres et documents inédits qui éclairent son rapport intime à la foi, à la justice sociale et à l’Amérique des marges. Une place particulière est également accordée à sa relation avec June Carter, partenaire de scène et de vie, dont la présence traverse l’ensemble du parcours. Loin de se contenter d’une célébration nostalgique, le Johnny Cash Museum propose une lecture contemporaine de son héritage. Il rappelle combien l’artiste a su dépasser les frontières de la country pour influencer le rock, le folk et même la culture populaire dans son ensemble. Dans une ville où la musique est partout, ce musée se distingue par sa sobriété et sa profondeur. À l’image de Johnny Cash lui-même : sans artifices inutiles.

https://www.johnnycashmuseum.com

Le Johnny Cash Museum, un lieu dédié à « l’homme en noir »

Le Country Music Hall of Fame, musée à ne pas manquer à Nashville

Cet immense musée se découvre en quelques heures, étage après étage, tant ses collections sont riches. Le parcours débute par une exposition temporaire dédiée à l’enfant du pays, Dolly Parton, figure incontournable qui a su s’imposer dans un univers longtemps dominé par les hommes. Résolument interactif, le musée offre aux visiteurs la possibilité d’écouter des milliers de titres et de visionner une vaste sélection d’archives vidéo. Les pièces exposées impressionnent tout autant, à l’image des deux somptueuses Cadillac ayant appartenu à Elvis Presley, dont la célèbre version plaquée or. La visite se poursuit au rez-de-chaussée avec une période dédiée à la soul music et le piano Steinway sur lequel Aretha Franklin a joué et enregistré le titre I never loved a man en 1967. Un lieu incontournable où des objets ayant appartenus à des légendes de la soul, du folk et de la country sont exposés. L’occasion de voir le chapeau que portait Bob Dylan lors de la tournée Rolling Thunder Revue en 1975, mais aussi les nombreuses tenues de scène Dolly Parton ou Taylor Swift.

https://www.countrymusichalloffame.org

La célèbre Cadillac d’Elvis Presley

La Cadillac d’Elvis Presley

Une tenue de scène de Dolly Parton

Aretha Franklin a joué sur ce piano à queue demi-queue Apollo lorsqu’elle a enregistré «I Never Loved a Man (The Way I Love You)», au studio FAME en 1967

Le chapeau iconique de Bob Dylan

Taylor Swift, star mondiale issue de la musique country, a une large place dans le musée

Une guitare de Taylor Swift

Elvis Presley qui travaillait pour RCA depuis 1957, a enregistré plus de 240 chansons au Studio B

Dans la continuité de la visite, au départ du Country music Hall of Fame, un bus emmène les visiteurs depuis le musée jusqu’au légendaire RCA studio. Derrière ces murs en brique, ce studio d’enregistrement a façonné une part essentielle de l’histoire de la musique américaine. C’est ici que le King enregistré une série de titres au début des années 1960. À l’intérieur, rien n’a vraiment changé. Le sol d’origine, les panneaux acoustiques, et surtout ce piano Steinway & Sons, déplacé à la demande d’Elvis Presley pour obtenir une réverbération particulière. Le lieu n’est pas figé comme un musée, il conserve une forme de vie, comme si les sessions d’hier pouvaient reprendre à tout instant. Aujourd’hui, le site se visite, mais sans céder au folklore. Le silence parle pour les artistes. Dans une ville où la musique est partout, le RCA Studio B rappelle que certaines légendes naissent dans la simplicité et s’y inscrivent pour toujours.

Elvis Presley qui travaillait pour RCA depuis 1957, a enregistré plus de 240 chansons au Studio B

Le piano Steinway & Sons, déplacé à la demande d’Elvis Presley pour obtenir une réverbération particulière

Le Ryman Auditorium, un lieu culte

Visiter le Ryman Auditorium, c’est feuilleter l’histoire musicale de Nashville grandeur nature. Conçu à l’origine comme un lieu de culte par l’homme d’affaires Thomas Ryman, l’édifice s’est rapidement transformé en scène mythique. Au fil des décennies, les plus grands noms s’y sont succédé, de Elvis Presley à Bob Dylan, en passant par Bruce Springsteen, Neil Young ou Norah Jones. Une visite des coulisses permet de saisir toute la dimension de ce lieu chargé d’histoire et véritable berceau de la scène country. Chaque semaine des concerts sont organisés et ce soir là, c’est Max McNown qui a sublimé la scène avec un répertoire folk, une guitare acoustique et des textes intimistes.

https://www.ryman.com

Le Ryman Auditorium

Les mythiques Honky Tonks ( bars ppulaires)

Nashville se vit intensément. De la fin de matinée jusqu’au bout de la nuit, la musique résonne dans les honky tonks (bars populaires) de Broadway Street. Certains, ont conservé leur charme d’origine. Il suffit de pousser la porte du Tootsie’s Orchid Lounge, de Legends Corner, de Rippy’s ou de Robert’s Western World, de s’installer au comptoir, entouré de photos d’artistes mythiques, de commander un Jack Daniel’s… et de se laisser porter.

Les « Honky-tonks » désigne à l’origine des bars populaires du sud des États-Unis, souvent modestes, où l’on boit, danse et écoute de la musique live, principalement de la country

Le Musée national de la musique afro-américaine

Inauguré en 2021, ce lieu unique retrace plus de quatre siècles de création musicale. Ici, la musique est à la fois divertissement, mémoire, résistance et transmission. Du gospel au blues, du jazz à la soul, chaque salle révèle des filiations. On y croise les échos de figures importantes, mais aussi des trajectoires moins connues, mais toutes aussi essentielles. Dans une ville longtemps identifiée à la country, ce musée apporte un contrepoint nécessaire. Il redonne leur place à des voix fondatrices et rend hommage à des artistes de légende.

Le Musée national de la musique afro-américaine

Le live à ne pas manquer !

Lancée en 1925, l’émission de radio The Grand Ole Opry était un rendez-vous incontournable, diffusé en direct chaque samedi soir. Au fil des décennies, le show devient un véritable tremplin pour les chanteurs et musiciens de country. Aujourd’hui, le succès est toujours là, même si le show a quitté son site historique, pour une grande salle dotée d’une superbe acoustique. Ce soir là, nous sommes venus écouter Marty Stuart qui a débuté sa carrière aux côtés de Johnny Cash. Un artiste de country traditionnel ovationné par une foule passionnée.

Le Grand Ole Opry est une émission incontournable qui a vu défiler toutes les stars de la country

Un concert acoustique

La country connaît un renouveau et les artistes n’hésitent pas à se produire sur des scènes plus intimistes, loin des clichés du cow-boy figé dans l’imaginaire collectif. Dans la salle de concert de l’hôtel Hutton, le chant délicat et vulnérable vient envelopper le son des guitares où les superbes chansons s’imprègnent dans le creux de nos oreilles et de nos cœurs. Une expérience immersive à ne pas manquer !

Une scène intimiste pour apprécier la Country autrement

Des guitares de légende

Elvis Presley, Bob Dylan, Led Zeppelin, Eric Clapton nous on fait vibrer sur ces guitares. Installé sur South Avenue, cet espace de 700m2 offre les modèles les plus extravagants et les plus iconiques. Un lieu à voir même si on ne joue pas de guitare.

https://www.gibson.com/fr-eu/pages/gibson-garage-nashville

Les guitares des stars

CARNET DE VOYAGE :

Y ALLER :

Vol Paris-Nashville A/R à partir de 875€. Les vols sont effectués par la compagnie Delta Air Lines (partenaire d’Air France). La réservation se fait directement sur le site Air France.

https://wwws.airfrance.fr

OÙ DORMIR ?

Le Fairlane Hôtel : Installé dans un ancien immeuble bancaire des années 1970, au cœur du centre-ville de Nashville, le Fairlane Hotel cultive une élégance rétro qui séduit dès le premier regard. Derrière sa façade contemporaine, cette adresse singulière revisite l’esthétique mid-century avec une touche élégante, mêlant lignes épurées, matériaux nobles et clins d’œil subtils à l’histoire du lieu. Côté gastronomie, l’établissement propose une expérience à l’image de la ville : généreuse et inventive. Le restaurant Modern Love met à l’honneur une cuisine américaine revisitée, tandis que le café attenant, prisé des locaux, invite à une pause plus décontractée.

https://fairlanehotel.com/

Le Fairlane Hôtel

OÙ MANGER ?

Boulangerie Café D’Andrews : L’adresse parfaite pour déguster un croissant avec un bon café au petit-déjeuner dans cadre épuré et décontracté à deux pas du Fairlane Hôtel. L’établissement propose également des sandwichs, des salades et des paniers-repas. Tout est fait maison avec des produits de saison. On adore !

https://dandrewsbakery.com

Restaurant Noko : À East Nashville, le restaurant NOKO s’impose comme l’une des plus belles tables de la ville. Ici, les saveurs asiatiques sont mises à l’honneur et font voyager les papilles dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Du carpaccio de saumon au riz croustillant en passant par les frites hurricane, la carte propose des plats traditionnels revisités avec élégance.

Peg Leg Porker : Vous apprécierez le goût, la cuisson, les saveurs et la bonne humeur de ce restaurant familial et typiquement américain. On y mange des burgers de viande fumée au barbecue dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Restaurant Rolf and Daughters : Cette belle adresse gastronomique s’impose comme une table incontournable de la capitale du Tennessee. Répertorié dans le guide Michelin, le Chef Philip Krajeck propose une carte soignée où les produits de saison et les vins biologiques sont mis à l’honneur. Les plats sont raffinés et réconfortants. On y trouve aussi bien des pâtes maison que du tartare de bœuf ou des plats végétariens.

https://www.rolfanddaughters.com

Kisser Restaurant : Récompensé d’un Bib Gourmand pour son excellent rapport qualité-prix et recommandé par le guide Michelin, ce restaurant japonais fait parti des adresses prisées de Nashville. La carte, volontairement courte propose une cuisine japonaise inspirée de l’esprit des Kissaten (des salons de thé chaleureux et intimistes). On y mange le crabe des neiges et son avocat, une délicieuse salade de Ramen froide ou encore la crème brûlée au miso dans un lieu convivial et original.

https://www.kisserrestaurant.com

The Patterson House : Loin de l’agitation urbaine, le Patterson House est une adresse chic et élégante. Derrière une entrée discrète, ce bar à cocktails recrée l’atmosphère feutrée des années de Prohibition, entre lumière tamisée, boiseries sombres et service attentif. La carte, met à l’honneur des classiques et des créations originales.

https://www.thepattersonnashville.com

Butter milk Ranch : Nichée dans le très prisé quartier commerçant de 12 South à Nashville, l’adresse est affiche toujours complet. Du petit déjeuner au déjeuner, on y savoure une cuisine généreuse, élaborée à partir de produits soigneusement sélectionnés. La carte des cafés se montre à la hauteur, tout comme les pâtisseries, particulièrement réussies.

https://buttermilkranch.com/

Café Roze : Ce lieu propose, de déguster sur place ou à emporter, du café , du thé, des smoothies …, ainsi qu’une offre gourmande pouvant aller du simple petit déjeuner healthy au plus élaboré. L’idée est de pouvoir prendre son temps, d’y lire, d’y travailler, et aussi d’y revenir pour l’Happy Hour Salt & Spirit entre 16h et 18h pour découvrir une autre ambiance et trinquer avec un Bloody Mary et des huîtres ou des crudités.

https://www.caferoze.com

Goo Goo Chocolate : Goo Goo Chocolate, plus connu sous le nom de Goo Goo Cluster, est une véritable institution à Nashville. Créé en 1912 par la Standard Candy Company, cette barre chocolatée est fabriquée dans l’atelier de Nashville. Sa composition gourmande associe le chocolat au lait, le caramel, le nougat et les cacahuètes. Un véritable délice pour les gourmands.

https://googoo.com/pages/downtown-nashville

La boutique Goo Goo Chocolate

SHOPPING :

Située à deux pas des Honky Tonks, Broadway regorge de petites boutiques et de restaurants. On y trouve des vêtements vintage dans un bar disco, des bottes de Cowboy chez Ariat et de nombreux restaurants.