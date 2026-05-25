Un adolescent interpellé après la mort d’un enfant de 12 ans retrouvé à Rennes

Un mineur de 16 ans a été interpellé lundi matin à Rennes au lendemain de la découverte du corps d’un garçon de 12 ans dans le quartier Saint-Hélier. L’annonce a été faite par le procureur de la République Frédéric Teillet, alors que l’enquête pour meurtre se poursuit.

La victime avait été retrouvée dimanche vers 17 heures dans un espace boisé situé au bord de la Vilaine, au pied d’un immeuble du quartier. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet, une serviette de bain mouillée était « nouée très serrée autour de son cou ». Malgré l’intervention rapide des secours et des équipes du Smur, l’enfant n’a pas pu être réanimé sur place.

Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans

D’importants moyens policiers ont été déployés dès dimanche soir afin de sécuriser le secteur et de permettre les premières constatations de la police scientifique. Les enquêteurs ont également procédé à des recherches complémentaires aux abords de la Vilaine afin de retrouver d’éventuels indices liés aux circonstances du drame.

L’enquête a été ouverte pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans » et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Rennes. À ce stade, le parquet n’a pas communiqué davantage d’informations sur le profil du suspect interpellé ni sur les motivations possibles de ce crime qui a provoqué une vive émotion dans la ville.