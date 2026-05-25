Un homme tué par balles retrouvé dans un véhicule incendié près de Grenoble

Le corps d’un homme a été découvert dimanche matin dans une voiture incendiée à Échirolles, en périphérie de Grenoble. Selon le parquet grenoblois, la victime a été atteinte par plusieurs tirs d’arme à feu avant l’incendie du véhicule. Une enquête pour « meurtre en bande organisée » et « destruction par moyen dangereux en bande organisée » a été ouverte.

La découverte a été faite vers 5h15 par les pompiers appelés pour un feu de voiture dans un quartier du sud-est de la commune. À l’intérieur de l’épave se trouvait le corps d’un homme dont l’identité n’avait pas encore été confirmée dimanche soir. Les premiers relevés réalisés sur place ont permis aux enquêteurs de retrouver plusieurs douilles ainsi qu’un bidon d’essence à proximité immédiate du véhicule.

Un nouveau règlement de comptes sur fond de narcotrafic ?

Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Grenoble avant que la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon ne se saisisse du dossier. Une autopsie devait être pratiquée lundi afin de déterminer précisément les circonstances du décès et le nombre de tirs reçus par la victime.

Depuis plusieurs années, Grenoble et plusieurs communes voisines comme Échirolles sont régulièrement touchées par des règlements de comptes liés aux trafics de stupéfiants. Fin mars déjà, un homme de 44 ans avait été abattu au pied d’un immeuble dans un autre quartier de la ville, dans un contexte également marqué par des violences armées.