Un enfant de 12 ans retrouvé mort près de la Vilaine, une enquête criminelle ouverte à Rennes

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la découverte dimanche du corps d’un garçon de 12 ans sur les berges de la Vilaine, à Rennes. L’enfant a été retrouvé dans un buisson, près du centre-ville, avec une serviette de bain mouillée nouée autour du cou.

Les circonstances du décès restent encore floues mais les enquêteurs considèrent sérieusement l’hypothèse d’une intervention extérieure. Le parquet de Rennes a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire.

D’importants moyens déployés sur place

L’alerte a été donnée vers 16h40 après qu’un pêcheur a entendu des cris d’enfant dans le secteur avant de prévenir les secours. Malgré l’intervention rapide des équipes médicales, la victime n’a pas pu être réanimée.

Des policiers de la scientifique et plusieurs enquêteurs spécialisés ont été mobilisés durant toute la soirée le long des rives de la Vilaine. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Rennes.