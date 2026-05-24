Un mineur interpellé après la mort d’un adolescent dans un camping de Seine-et-Marne

Un adolescent de 17 ans a été tué samedi soir lors d’une attaque à l’arme blanche dans un camping de Villevaudé, en Seine-et-Marne. Les faits se sont déroulés au camping Le Parc de Paris, où deux personnes auraient pénétré avant de rechercher la victime.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme a été poignardé vers 19h40 avant que les assaillants ne prennent la fuite. Les secours n’ont pas pu sauver l’adolescent, décédé des suites de ses blessures.

Une rivalité amoureuse au cœur de l’enquête

Les enquêteurs ont rapidement interpellé un suspect mineur âgé lui aussi de 17 ans en Seine-Saint-Denis. D’après le parquet de Meaux, la piste d’une rivalité sentimentale entre la victime et le suspect est actuellement privilégiée.

La police judiciaire a été chargée des investigations afin de déterminer les circonstances exactes du drame et le rôle éventuel d’autres personnes présentes au moment de l’agression.