La Russie lance un missile hypersonique Oreshnik lors d’une attaque massive contre Kiev

La Russie a mené dimanche l’une des plus importantes attaques contre Kiev depuis le début de la guerre en Ukraine, en bombardant la capitale et ses environs avec des centaines de drones et de missiles, dont un missile hypersonique Oreshnik, selon les autorités ukrainiennes.

Les frappes nocturnes, qui ont duré plusieurs heures, ont fait au moins quatre morts deux à Kiev et deux dans la région environnante ainsi qu’une centaine de blessés. Plusieurs immeubles résidentiels, des écoles et des bâtiments historiques ont été endommagés dans le centre de la capitale ukrainienne.

Selon les autorités, il s’agit de la troisième utilisation connue par la Russie du missile Oreshnik depuis le début du conflit. Ce missile à portée intermédiaire est capable de transporter des ogives nucléaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les alliés occidentaux de l’Ukraine à réagir fermement.

« Il est important que cela ne reste pas sans conséquences pour la Russie », a-t-il déclaré sur Telegram, exhortant les États-Unis et l’Europe à prendre de nouvelles décisions contre Moscou.

Des frappes ont également été signalées dans d’autres régions du pays, notamment dans la région méridionale de Kherson, où deux personnes auraient été tuées.

Plusieurs dirigeants européens ont condamné cette offensive et dénoncé une « escalade » du conflit. La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a accusé Moscou de mener « une politique nucléaire dangereuse et irresponsable ».

Les autorités ukrainiennes ont également indiqué que le musée national d’art et la salle philharmonique de Kiev figuraient parmi les bâtiments culturels endommagés lors des bombardements.