Le président nigérian Bola Tinubu candidat à un second mandat après sa victoire aux primaires

Le président nigérian Bola Tinubu sera candidat à un second mandat de quatre ans après avoir remporté largement les primaires présidentielles de son parti, le Congrès des progressistes (APC), selon les résultats publiés dimanche.

Tinubu a obtenu près de 11 millions de voix lors du scrutin interne organisé samedi, contre environ 16 500 pour son unique adversaire, Stanley Osifo, un candidat peu connu qui avait créé la surprise en se présentant contre le chef de l’État sortant.

Cette victoire renforce la position politique du président nigérian à quelques mois de l’élection prévue en janvier, dans un contexte où l’opposition apparaît divisée après l’échec récent d’une tentative de coalition destinée à présenter un candidat unique face à lui.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2023, Tinubu a lancé plusieurs réformes économiques majeures saluées par certains investisseurs étrangers, notamment la suppression des subventions sur les carburants et l’électricité, la fin du contrôle des changes et une réforme du système fiscal.

Ces mesures ont toutefois provoqué une forte hausse du coût de la vie dans le pays, alimentant le mécontentement d’une partie de la population confrontée à l’inflation et à la baisse du pouvoir d’achat.

Le Nigeria, première économie d’Afrique et premier producteur de pétrole du continent, reste également confronté à d’importants défis sécuritaires, notamment les attaques jihadistes dans le nord-est, les enlèvements criminels et les violences dans les régions pétrolières.

Tinubu avait remporté l’élection présidentielle de 2023 face à deux principaux rivaux qui avaient contesté les résultats devant la justice, accusant le pouvoir de fraude électorale. Les tribunaux avaient finalement confirmé sa victoire.