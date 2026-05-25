Des États arabo-islamistes condamnent Ben Gvir après la détention de militants de la flottille pour Gaza

Plusieurs pays arabo-islamistes ont condamné dimanche les agissements du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, après la diffusion d’une vidéo montrant des militants de la flottille humanitaire pour Gaza détenus par Israël.

Les ministres des Affaires étrangères du groupe ont dénoncé le traitement réservé aux participants de la flottille, qui tentaient d’acheminer de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza. La polémique a éclaté après la publication par Ben Gvir d’une vidéo dans laquelle il se moquait de militants immobilisés au sol par les forces de sécurité.

Plusieurs détenus ont ensuite affirmé avoir subi des violences physiques pendant leur détention. L’administration pénitentiaire israélienne a rejeté ces accusations, assurant que les procédures avaient été respectées.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions régionales persistantes autour de la guerre à Gaza et de la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne, régulièrement dénoncée par de nombreux pays arabes et organisations internationales.

Itamar Ben Gvir, figure de l’extrême droite israélienne et allié clé du Premier ministre Benjamin Netanyahu, est régulièrement critiqué par les gouvernements arabes et les organisations de défense des droits humains pour ses positions radicales et ses déclarations controversées.

Les États ayant réagi ont appelé Israël à respecter les droits des détenus et à garantir l’accès de l’aide humanitaire à Gaza.