«Depuis cette nuit-là, je souffre sans arrêt»: Christa Pike brise le silence un mois après son exécution ratée

Christa Pike, condamnée à mort, évoque les souffrances physiques et psychologiques qu'elle endure un mois après une exécution ratée au Tennessee. Les efforts infructueux des autorités pénitentiaires ont provoqué des blessures graves, exacerbant sa douleur et la reléguant à une vie d'isolement. Cette affaire soulève des questions sur les pratiques d'injection létale.

Un mois après avoir survécu à deux injections létales dans le Tennessee, Christa Pike a pris la parole ce vendredi. La condamnée à mort de 50 ans affirme souffrir quotidiennement, tant physiquement que psychologiquement. Elle dénonce l’incompétence des autorités pénitentiaires et raconte son réveil à l’hôpital, plusieurs jours après une exécution à laquelle elle ne pensait pas survivre.

« Mon corps me fait mal, mes bras me font mal, mes mains me font mal »

Christa Pike a livré son premier témoignage public depuis son exécution ratée du 30 septembre dernier. Condamnée à mort pour le meurtre particulièrement violent de Colleen Slemmer, une jeune femme de 19 ans, l’Américaine avait reçu deux doses de pentobarbital dans la prison de Riverbend, à Nashville, dans le Tennessee. Malgré l’administration de ce puissant barbiturique, elle avait survécu, avant d’être hospitalisée dans un état critique.

Dans une déclaration transmise par ses avocats ce vendredi, la condamnée a raconté les souffrances qu’elle endure depuis un mois. « Depuis cette nuit-là, je n’ai pas connu un seul instant où je ne souffre pas. Mon corps me fait mal. Mes bras me font mal. Mes mains me font mal. Ma gorge me fait mal. J’ai toujours du mal à parler. Et la douleur n’est pas seulement physique. Il y a de la douleur dans mon esprit et dans mon âme. »

Christa Pike a expliqué qu’elle était entrée dans la chambre d’exécution en ayant accepté sa condamnation. « Il y a un mois, le 30 septembre, je suis entrée dans la chambre d’exécution de l’établissement pénitentiaire de haute sécurité de Riverbend, prête à mourir. J’avais fait la paix avec mon sort. » Elle n’avait jamais imaginé devoir affronter les conséquences d’une exécution qui échouerait.

« Je me suis réveillée seule dans un hôpital, désorientée et souffrante »

Le 30 septembre, l’exécution de Christa Pike avait échoué malgré l’administration de deux doses de pentobarbital. La condamnée avait continué à respirer alors que le protocole prévoyait sa mort après l’injection des produits.

La procédure avait rapidement tourné au fiasco. Les membres de l’équipe pénitentiaire avaient rencontré d’importantes difficultés pour accéder à ses veines. Au moins sept points de ponction avaient été relevés sur son bras gauche par ses avocats. Après la première injection, Christa Pike s’était plainte de douleurs au bras, avant de recevoir une seconde dose de produit létal.

Malgré ces injections, elle avait continué à respirer pendant plus d’une heure. Les témoins avaient notamment entendu ses ronflements et constaté qu’elle bougeait encore sur la table d’exécution. Face à cette situation, ses avocats avaient demandé l’interruption de la procédure et l’intervention des secours.

Transportée à l’hôpital, Christa Pike avait été placée sous assistance respiratoire. Elle est restée inconsciente pendant plusieurs jours. Dans sa déclaration, elle se souvient de son réveil : « Quelques jours plus tard, je me suis réveillée seule dans un hôpital, désorientée et souffrante. »

Des bras brûlés, des cloques et plusieurs jours sous assistance respiratoire

Les conséquences physiques de cette exécution ratée ont été particulièrement importantes. Les avocats de Christa Pike avaient notamment révélé que ses bras étaient enflés, brûlés et couverts de cloques, des blessures susceptibles d’être liées à une mauvaise administration des produits.

L’une des hypothèses examinées est qu’une partie du pentobarbital ait été injectée dans les tissus du bras au lieu de rejoindre correctement la circulation sanguine. Cette possibilité pourrait expliquer à la fois les lésions observées et l’échec des injections, mais la cause exacte n’a toujours pas été officiellement établie.

Après plusieurs jours d’inconscience, Christa Pike avait finalement repris connaissance. Son état s’était progressivement amélioré, au point qu’elle avait ensuite réussi à remarcher malgré ses blessures. Elle a depuis quitté l’hôpital pour retourner dans un établissement pénitentiaire, où elle poursuit sa convalescence.

« Je suis profondément blessée par l’incompétence » : la condamnée accuse les autorités

Dans sa déclaration, Christa Pike met directement en cause les responsables de son exécution. Elle dénonce « l’incompétence qui a placé tant de personnes dans cette terrible situation », tout en évoquant les souffrances de la famille de sa victime.

« Je continue de penser à la famille de ma victime et à la terrible douleur et à la perte qu’elle a subies », affirme-t-elle. La condamnée reconnaît ainsi que l’échec de son exécution a également prolongé le calvaire des proches de Colleen Slemmer, qui avaient attendu pendant près de 30 ans l’application de la peine capitale.

Depuis son retour en prison, Christa Pike explique vivre largement isolée dans une unité médicale. Cette situation lui rappelle les 28 années passées à l’isolement dans le couloir de la mort. Elle remercie néanmoins les secouristes, les soignants et les personnes qui lui ont apporté leur soutien.

La condamnée reconnaît ne pas comprendre pourquoi elle a survécu. « Je ne sais pas pourquoi j’ai survécu à cette nuit-là. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Certains jours, il est plus difficile que d’autres de trouver de l’espoir. Pour l’instant, j’essaie de guérir, un jour après l’autre. »

Une exécution ratée qui relance la polémique sur les injections létales

Le cas de Christa Pike est particulièrement rare dans l’histoire de la peine capitale américaine. D’autres condamnés ont déjà survécu à des tentatives d’exécution, mais généralement parce que les équipes médicales n’étaient pas parvenues à administrer les produits mortels.

Dans son cas, les deux doses prévues par le protocole ont été administrées sans provoquer son décès. Une situation inédite qui a mis en lumière les défaillances des procédures d’injection létale aux États-Unis.

Comme le détaillait notre enquête publiée le 6 octobre sur les exécutions ratées aux États-Unis, plusieurs condamnés ont subi des procédures particulièrement longues et douloureuses. En 2014, Clayton Lockett était mort après 43 minutes d’agonie dans l’Oklahoma, à la suite d’une perfusion mal positionnée. En 2022, l’exécution de Joe Nathan James, en Alabama, avait été précédée de plusieurs heures de tentatives pour accéder à ses veines.

D’autres détenus avaient quitté vivants la chambre d’exécution. Romell Broom, dans l’Ohio en 2009, et Doyle Hamm, en Alabama en 2018, avaient notamment survécu après l’échec des tentatives de pose de perfusions. Aucun produit létal n’avait cependant pu leur être administré.

Le Tennessee avait lui-même connu un précédent en mai 2026 avec Tony Carruthers, dont l’exécution avait été abandonnée après l’échec des tentatives d’accès veineux. Quatre mois plus tard, les difficultés rencontrées avec Christa Pike ont conduit les autorités à ouvrir une enquête indépendante.

Condamnée pour avoir torturé et assassiné une jeune femme de 19 ans

Christa Pike avait été condamnée à mort en 1996 pour le meurtre de Colleen Slemmer, commis le 12 janvier 1995 à Knoxville. Âgée de 18 ans au moment des faits, elle soupçonnait sa camarade de vouloir séduire son petit ami, Tadaryl Shipp.

Avec celui-ci et une autre jeune femme, Shadolla Peterson, elle avait attiré Colleen Slemmer dans une zone boisée. La victime avait été battue, poignardée et torturée. Ses agresseurs avaient utilisé plusieurs objets pour la frapper et la mutiler. Un pentagramme avait été gravé sur son corps et Christa Pike avait conservé un fragment de son crâne.

Ce crime d’une extrême violence avait profondément choqué les États-Unis. Christa Pike avait été condamnée à mort, tandis que Tadaryl Shipp, mineur au moment des faits, avait été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle.

Avant son exécution, Christa Pike avait affirmé ne pas avoir peur de mourir. Elle avait exprimé des remords pour son crime, sans parvenir à convaincre la famille de Colleen Slemmer de soutenir une mesure de clémence.

Le gouverneur du Tennessee refuse pour l’instant de commuer sa peine

L’exécution ratée a provoqué une crise au sein de l’administration pénitentiaire du Tennessee. Le gouverneur républicain Bill Lee a ordonné une enquête indépendante et suspendu les autres exécutions prévues dans l’État jusqu’à la fin de l’année 2026. Frank Strada, responsable de l’administration pénitentiaire, a également démissionné.

Les avocats de Christa Pike demandent désormais que sa peine de mort soit commuée en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ils estiment que les souffrances déjà subies rendent inacceptable une nouvelle tentative d’exécution.

Mais le gouverneur ne semble pas disposé à accéder à cette demande. Interrogé mercredi 28 octobre, Bill Lee a déclaré : « Je pense que sa peine restera la même qu’auparavant, sauf décision contraire des tribunaux. »

Christa Pike reste donc officiellement condamnée à mort, malgré les deux injections létales administrées le 30 septembre. Aucune nouvelle date d’exécution n’a été fixée. L’enquête indépendante devra notamment déterminer pourquoi les produits n’ont pas provoqué son décès et si les voies intraveineuses avaient correctement fonctionné.