«Il est temps que l’Ukraine ait un nouveau dirigeant»: Elon Musk réclame à son tour le départ de Zelensky et soutient Donald Trump

Elon Musk soutient l'appel de Donald Trump à remplacer Volodymyr Zelensky, accusé de ne pas négocier la paix avec la Russie. Cette position intervient alors que les relations entre Kiev et Washington se détériorent suite à un accord controversé sur les exportations de gazole russe, exacerbant les tensions autour de la guerre en Ukraine.

Elon Musk se range derrière Donald Trump dans son offensive contre Volodymyr Zelensky. Samedi, le milliardaire américain a publiquement soutenu l’appel du président des États-Unis à remplacer le chef de l’État ukrainien, accusé par Washington de refuser les occasions de négocier la paix avec la Russie. Cette nouvelle prise de position intervient alors que les relations entre Kiev et Washington se détériorent à la suite d’un accord controversé entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur les exportations de gazole russe.

Sur son réseau social X, Elon Musk a écrit : « Je suis d’accord, il est temps que l’Ukraine ait un nouveau dirigeant. » Le patron de Tesla et SpaceX réagissait aux déclarations de Donald Trump, qui venait de réclamer publiquement le remplacement de Volodymyr Zelensky. Le milliardaire a également accusé le président ukrainien d’être allé trop loin, confirmant son soutien aux critiques formulées par la Maison-Blanche.

Trump veut un président ukrainien prêt à négocier avec Moscou

La prise de position d’Elon Musk fait directement suite aux déclarations de Donald Trump réclamant un changement de président en Ukraine. Samedi, devant des journalistes à Washington, le président américain a reproché à Volodymyr Zelensky de ne pas avoir conclu d’accord avec la Russie malgré les possibilités de négociation qui se seraient présentées.

« Je leur suggère de trouver un nouveau dirigeant capable de conclure un accord, parce qu’il aurait pu en conclure beaucoup et, pour une raison ou une autre, il ne le fait jamais », a déclaré Donald Trump. Le président américain a ensuite affirmé qu’il était temps pour l’Ukraine de se doter d’un nouveau chef de l’État.

Donald Trump a également accusé Volodymyr Zelensky d’avoir perdu 30% du territoire ukrainien et évoqué plus de deux millions de morts dans la guerre. Ces chiffres doivent toutefois être considérés avec prudence : les estimations indépendantes situent autour de 20% la part du territoire ukrainien contrôlée par la Russie, tandis que le bilan humain exact du conflit demeure incertain.

Un accord entre Trump et Poutine provoque la colère de Kiev

La confrontation entre Washington et Kiev s’est aggravée vendredi 9 octobre, lorsque Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord avec Vladimir Poutine permettant la reprise des exportations de gazole russe vers les marchés américain et international.

Le président américain a notamment annoncé la mise sur le marché de plus de 300 000 tonnes de gazole russe, avec des volumes supplémentaires prévus au cours des prochains mois. Washington espère ainsi contribuer à faire baisser les prix des carburants, devenus un sujet sensible aux États-Unis à quelques semaines des élections de mi-mandat.

Volodymyr Zelensky a dénoncé cet accord, conclu sans participation ukrainienne, en le qualifiant de décision « ni juste ni honnête ». Le président ukrainien estime que l’assouplissement des sanctions contre les produits pétroliers russes risque de fournir de nouvelles ressources financières à Moscou pour poursuivre la guerre.

Cette annonce a également pris de court les négociateurs ukrainiens présents à Miami, où ils rencontraient les représentants américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Les discussions devaient porter sur les moyens de parvenir à un règlement du conflit, mais l’accord énergétique entre Washington et Moscou a profondément compliqué les échanges.

Washington menace de réduire son soutien en matière de renseignement

Les tensions dépassent désormais les seules déclarations politiques. Lors des discussions en Floride, les représentants américains ont averti leurs interlocuteurs ukrainiens que la poursuite des frappes contre les raffineries russes pourrait entraîner une suspension du partage de renseignements américains.

Donald Trump reproche depuis plusieurs semaines à Kiev de cibler les installations pétrolières russes. Selon lui, ces attaques perturbent l’approvisionnement énergétique international et contribuent à l’augmentation des prix du gazole, notamment pour les agriculteurs et les transporteurs américains.

L’Ukraine défend au contraire ces opérations, considérant que les raffineries constituent des infrastructures essentielles au financement et à l’approvisionnement des forces russes. Kiev affirme être disposé à suspendre ses frappes contre les installations énergétiques russes si Moscou accepte simultanément de mettre fin à ses bombardements contre les infrastructures ukrainiennes.

Le désaccord est d’autant plus sensible que la Russie poursuit ses attaques contre les villes ukrainiennes. Samedi, des bombardements russes dans la région de Zaporijjia ont fait au moins 20 morts, selon les autorités ukrainiennes, parmi lesquels figurent trois enfants.

Elon Musk multiplie les attaques contre Zelensky

La déclaration du milliardaire américain ne constitue pas sa première offensive contre le président ukrainien. En février 2025, Elon Musk avait déjà affirmé que Volodymyr Zelensky était impopulaire auprès de sa population et l’avait accusé de corruption, sans apporter de preuves à ses accusations.

En mars 2025, le propriétaire de X avait également réclamé l’organisation d’élections présidentielles en Ukraine, affirmant que Zelensky serait battu si les Ukrainiens étaient appelés aux urnes.

Le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky, élu en 2019, aurait normalement dû être renouvelé en 2024. Toutefois, l’Ukraine demeure soumise à la loi martiale depuis l’invasion russe de février 2022, un régime juridique qui empêche l’organisation des élections présidentielles dans les conditions actuelles. Zelensky reste donc en fonction conformément au cadre constitutionnel ukrainien.

En reprenant publiquement la demande de Donald Trump, Elon Musk apporte désormais son soutien à une exigence de changement politique formulée directement par le président américain. À ce stade, aucune procédure électorale destinée à remplacer Volodymyr Zelensky n’a été annoncée en Ukraine, et les déclarations de Washington ne modifient pas son statut constitutionnel.

Les négociations diplomatiques restent difficiles et les combats se poursuivent. Donald Trump réclame un dirigeant ukrainien disposé à conclure rapidement un accord avec Moscou, tandis que Volodymyr Zelensky continue d’exiger des garanties de sécurité et refuse toute concession qui laisserait son pays exposé à de nouvelles attaques russes.