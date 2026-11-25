Le président biélorusse Alexandre Loukachenko souhaite accompagner son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou. Cette proposition s’inscrit dans le contexte des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire français Le Point, dont les premiers extraits ont été diffusés mardi 24 novembre, le dirigeant biélorusse s’est déclaré prêt à garantir personnellement la sécurité du président ukrainien lors d’un déplacement dans la capitale russe. Vladimir Poutine a proposé à plusieurs reprises de recevoir Volodymyr Zelensky à Moscou, une invitation jusqu’ici refusée par Kiev.

Loukachenko privilégie des négociations sans les Européens

Le président biélorusse estime qu’un dialogue direct entre les dirigeants russe, ukrainien et biélorusse permettrait de parvenir plus rapidement à un accord de paix qu’en associant les Européens aux négociations. Tout en saluant la reprise des discussions sous l’égide des États-Unis, Alexandre Loukachenko considère que les trois pays doivent jouer un rôle déterminant dans l’avenir politique et sécuritaire de la région.

Volodymyr Zelensky a toutefois rejeté cette proposition, estimant qu’elle ne constituait pas une initiative diplomatique sérieuse. Le président ukrainien a suggéré, en retour, qu’Alexandre Loukachenko accompagne Vladimir Poutine à Kiev, où leur sécurité serait également garantie. Il maintient néanmoins sa préférence pour une rencontre avec le dirigeant russe sur un territoire neutre.

Sources citées dans l’article Le Point