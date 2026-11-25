Carles Puigdemont annonce son retour en Espagne le 12 décembre 2026, suite à l'application de la loi d'amnistie par le Tribunal suprême. Après neuf années d'exil, il souhaite participer aux débats parlementaires et exposer sa nouvelle stratégie pour l'indépendance catalane, tout en restant ouvert aux discussions avec Madrid.

L’ancien président indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, prévoit de revenir en Espagne le 12 décembre 2026. Ce retour annoncé marque une nouvelle étape dans le dossier de l’indépendance catalane, près de neuf ans après la crise politique et institutionnelle provoquée par le référendum d’autodétermination d’octobre 2017.

Le dirigeant de Junts per Catalunya a officialisé sa décision mercredi 25 novembre lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Son retour intervient après l’application définitive de la loi d’amnistie par le Tribunal suprême espagnol, qui a mis fin lundi aux poursuites engagées contre lui. Installé en Belgique depuis 2017, Carles Puigdemont n’était revenu que brièvement sur le territoire espagnol en août 2024.

Un retour après les élections législatives espagnoles

L’ancien président de la Generalitat prévoit de rejoindre Barcelone depuis Bruxelles avant de se rendre au Parlement catalan. Il souhaite également participer aux prochaines séances parlementaires et présenter, le 17 décembre, sa nouvelle stratégie en faveur de l’indépendance de la Catalogne. Le dirigeant indépendantiste a toutefois choisi de différer son retour après les élections législatives espagnoles, prévues le 29 novembre.

Malgré la clôture des procédures judiciaires à son encontre, Carles Puigdemont n’a pas renoncé à ses ambitions indépendantistes. Il s’est déclaré disposé à rencontrer les responsables politiques espagnols pour discuter de l’avenir institutionnel de la Catalogne. Son retour ouvre ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre Madrid et le mouvement indépendantiste catalan, sans pour autant résoudre les divergences qui persistent autour de la question de l’autodétermination.