Les ménages britanniques pourraient voir leurs factures d'énergie augmenter de 443 livres dès janvier 2027, atteignant un plafond de 2 166 livres. Cette hausse de 26 % est alimentée par des tensions sur les marchés internationaux et une inflation croissante, mettant ainsi une pression supplémentaire sur le pouvoir d'achat des familles.

Les ménages britanniques pourraient subir une nouvelle hausse importante de leurs factures de gaz et d’électricité au début de l’année 2027. Selon les dernières prévisions du cabinet spécialisé Cornwall Insight, le plafond tarifaire applicable à un foyer type pourrait augmenter de 26 % à partir de janvier, soit 443 livres supplémentaires sur une base annuelle. Une perspective préoccupante alors que l’inflation repart à la hausse et que les tensions internationales pèsent sur les marchés énergétiques.

Le coût de l’énergie pourrait de nouveau peser lourdement sur le budget des ménages britanniques. D’après les estimations publiées mercredi 18 novembre par Cornwall Insight, le plafond tarifaire fixé pour les consommateurs de Grande-Bretagne pourrait atteindre 2 166 livres par an à partir du 1er janvier 2027, contre 1 723 livres actuellement pour un foyer présentant une consommation type. Cette progression représenterait une augmentation de 443 livres, soit environ 26 %. Il s’agit à ce stade d’une prévision et non d’une décision définitive. Le régulateur britannique de l’énergie, Ofgem, doit annoncer le 25 novembre le niveau officiel du plafond applicable entre janvier et mars 2027. Les factures réellement payées dépendront de la consommation de chaque foyer, puisque le dispositif limite les tarifs unitaires et certains frais fixes plutôt que le montant total dépensé.

Cette hausse anticipée s’explique notamment par les tensions sur les marchés internationaux du gaz. L’aggravation du conflit au Moyen-Orient a contribué à accroître les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique, tandis que les niveaux de stockage européens suscitent également des préoccupations à l’approche de l’hiver. Les prix de gros ont progressé au cours des dernières semaines, conduisant Cornwall Insight à revoir ses estimations. Fin septembre, le cabinet envisageait une hausse d’environ 16 %, portant le plafond à 1 999 livres par an. La nouvelle projection est donc sensiblement plus élevée. Cette évolution intervient au moment où les ménages utilisent davantage le chauffage, ce qui rend toute augmentation tarifaire particulièrement sensible pour les foyers disposant de revenus modestes.

Une nouvelle pression sur le pouvoir d’achat britannique

La perspective d’une hausse des factures d’énergie intervient dans un contexte économique déjà difficile. Les dernières données officielles font état d’une nouvelle accélération de l’inflation au Royaume-Uni, ce qui réduit les marges financières de nombreux consommateurs. Les dépenses consacrées à l’alimentation, au logement et aux transports continuent de peser sur les budgets. Une augmentation importante des tarifs du gaz et de l’électricité pourrait contraindre certains ménages à réduire d’autres dépenses ou à puiser dans leur épargne. Les associations engagées dans la lutte contre la précarité énergétique redoutent notamment les conséquences pour les personnes âgées, les familles modestes et les habitants de logements mal isolés. La question de l’aide publique aux consommateurs pourrait ainsi revenir au premier plan des discussions politiques.

Le gouvernement britannique pourrait être confronté à de nouvelles demandes de soutien si les prévisions se confirment. Plusieurs dispositifs d’aide existent déjà pour certaines catégories de ménages, mais leur portée et leur financement font régulièrement débat. Les décisions d’Ofgem seront particulièrement attendues, car elles permettront de connaître précisément l’évolution des tarifs réglementés pour le premier trimestre 2027. Les consommateurs bénéficiant de contrats à prix fixe ne seront pas nécessairement concernés de la même manière par les nouveaux plafonds. Pour les autres, l’ampleur de la hausse dépendra directement de leur consommation. Cette situation rappelle la forte sensibilité du marché énergétique britannique aux évolutions internationales et souligne les difficultés persistantes rencontrées par les pouvoirs publics pour protéger durablement les ménages contre les fluctuations des prix de l’énergie.