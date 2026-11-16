À Bruxelles, Hassen Chalghoumi et une quarantaine de dignitaires musulmans appellent les élus européens à se mobiliser contre l’islamisme, qu’ils distinguent de la foi musulmane. Ils exigent protection pour les musulmans face aux idéologies extrémistes, tout en soulignant leur attachement aux valeurs européennes. Un Livre blanc sur ce sujet sera présenté aux institutions européennes.

Réunis au Parlement européen, une quarantaine de dignitaires musulmans ont demandé aux responsables politiques de lutter contre l’islamisme sans le confondre avec leur religion. Leur président, Hassen Chalghoumi, les exhorte à protéger les musulmans des pressions idéologiques.

« Nous sommes des Européens. L’Europe est notre maison. » Devant des députés européens, Hassen Chalghoumi a revendiqué cet ancrage pour demander une mobilisation contre l’islamisme politique. La Nouvelle Revue Politique rapporte, dans un article publié ce lundi 16 novembre, les échanges de ce colloque organisé à Bruxelles par la Conférence des Imams Européens, qu’il préside, en lien avec l’eurodéputée Céline Imart (LR).

Au centre de son intervention, une distinction que l’imam juge indispensable : celle entre la foi musulmane et son instrumentalisation politique. « L’islamisme n’est pas une opinion religieuse. C’est une idéologie politique qui utilise la religion pour imposer un projet totalitaire », a-t-il déclaré. À ses yeux, minimiser ce phénomène revient à abandonner les musulmans aux pressions de ceux qui prétendent parler en leur nom.

Une demande de protection des musulmans

L’appel s’adresse directement aux élus. « Si vous aimez vraiment les musulmans et si vous voulez préserver le vivre-ensemble, alors faites votre travail. Aidez-nous à stopper ce phénomène », a poursuivi Hassen Chalghoumi, selon les propos rapportés par la revue. Il leur reproche de pouvoir, au nom de la défense des musulmans, protéger une idéologie qui les enferme. Les participants ont également affirmé leur attachement aux sociétés européennes dans lesquelles ils vivent, travaillent et élèvent leurs enfants.

Céline Imart a, pour sa part, insisté sur le rôle du dialogue interreligieux dans la défense des démocraties. Cette démarche a pris une forme concrète le 12 novembre au soir, lors d’un dîner à la Grande Synagogue de Bruxelles réunissant imams, rabbins et responsables politiques, sous la présidence du grand rabbin Albert Guigui. Le lendemain, les participants ont rendu hommage aux victimes des attentats à la station Maelbeek puis au Musée juif de Belgique.

Les organisateurs annoncent désormais un Livre blanc consacré à la lutte contre l’islamisme et les Frères musulmans. D’après la Nouvelle Revue Politique, il doit être présenté à plusieurs institutions européennes ainsi qu’aux ministres de l’Intérieur des 27 États membres. Deux autres colloques sont annoncés à Rome fin janvier, puis à Paris fin février, pour prolonger le travail engagé à Bruxelles.