Royaume-Uni : après une défaite historique au pays de Galles, Andy Burnham appelle les travaillistes à se remettre en question

Andy Burnham appelle le Parti travailliste gallois à une profonde remise en question suite à sa défaite historique aux élections régionales de mai 2026. Lors du congrès à Llandudno, il prône une approche basée sur l'écoute des citoyens et une décentralisation renforcée, tout en reconnaissant les erreurs passées du parti.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham appelle le Parti travailliste gallois à tirer les leçons de sa défaite historique aux élections régionales de mai 2026. À l’occasion du congrès du Labour gallois, organisé samedi 14 novembre à Llandudno, le chef du gouvernement entend défendre une nouvelle approche politique fondée sur l’écoute des électeurs et une décentralisation accrue. Un discours qui intervient après la perte du pouvoir par les travaillistes au pays de Galles, une première depuis la création des institutions autonomes en 1999.

Le Parti travailliste britannique traverse une période particulièrement difficile au pays de Galles. Lors des élections du 7 mai dernier au Senedd, le Parlement gallois, le Labour a subi une défaite sans précédent, terminant à la troisième place derrière le parti nationaliste gallois Plaid Cymru et Reform UK. Avec seulement neuf sièges obtenus dans une assemblée désormais composée de 96 élus, les travaillistes ont perdu le contrôle du gouvernement régional qu’ils dirigeaient depuis près de trois décennies. Cette débâcle a permis à Rhun ap Iorwerth, dirigeant de Plaid Cymru, de devenir Premier ministre gallois.

Arrivé à Downing Street en juillet, deux mois après cette défaite, Andy Burnham souhaite désormais engager une reconstruction politique. Dans son discours prévu devant les militants travaillistes réunis à Llandudno, l’ancien maire du Grand Manchester doit reconnaître les erreurs commises par son parti. Il entend notamment appeler les responsables politiques à écouter davantage les préoccupations des citoyens et à abandonner les promesses sans lendemain. Pour le Premier ministre britannique, la reconquête de la confiance électorale nécessite des changements concrets dans la manière de gouverner.

Une défaite qui oblige le Labour à revoir sa stratégie

Le dirigeant du Labour gallois, Ken Skates, nommé en juillet après le départ d’Eluned Morgan, reconnaît lui aussi l’ampleur du revers électoral. Il estime que les électeurs ont eu le sentiment de ne plus être entendus et que les services publics ne s’amélioraient pas suffisamment rapidement. Selon lui, les travaillistes ont également donné l’impression de considérer leur soutien électoral comme acquis. Un constat particulièrement sévère pour une formation qui dominait historiquement la vie politique galloise.

Une analyse indépendante, réalisée par le professeur Anand Menon pour le cabinet Public First, doit être présentée lors du congrès. Ce travail vise à identifier les raisons de l’effondrement du Labour et les changements nécessaires pour retrouver la confiance des électeurs. La progression de Plaid Cymru et de Reform UK illustre une recomposition politique profonde, dans laquelle les travaillistes ne peuvent plus compter sur leur domination traditionnelle.

Andy Burnham veut renforcer les pouvoirs des collectivités locales

Pour répondre à cette crise, Andy Burnham souhaite aller plus loin dans la décentralisation. Le Premier ministre considère que le transfert de compétences de Londres vers Cardiff, engagé à partir de 1999, ne doit pas constituer une fin en soi. Il défend désormais une redistribution plus importante des responsabilités vers les villes, les régions et les communautés locales, afin que les habitants puissent davantage participer aux décisions qui concernent leur quotidien.

Cette proposition suscite néanmoins des réserves. Plaid Cymru reproche au gouvernement britannique de ne pas aller suffisamment loin dans le financement des infrastructures ferroviaires et le transfert de certaines compétences au pays de Galles. Le parti nationaliste estime que les déclarations du Premier ministre devront être suivies d’engagements financiers et institutionnels précis. Pour Andy Burnham, le défi consiste donc à convaincre que cette nouvelle orientation ne se limitera pas à un changement de discours.

La crise du Labour gallois constitue également un enjeu national pour le Premier ministre britannique. Alors que son gouvernement cherche à relancer l’économie et à renforcer les pouvoirs locaux, la défaite de mai rappelle les difficultés rencontrées par les partis installés durablement au pouvoir. La capacité des travaillistes à retrouver une place centrale dans la vie politique galloise dépendra notamment de leur réponse aux préoccupations concernant les services publics, les investissements et le niveau de vie.

Le congrès de Llandudno apparaît ainsi comme une première étape dans la reconstruction du Parti travailliste au pays de Galles. Entre autocritique, réforme institutionnelle et volonté de reconquérir les électeurs, Andy Burnham tente de donner une nouvelle direction à une formation profondément affaiblie. Mais après près de trente années de pouvoir régional, les travaillistes devront désormais démontrer, depuis les bancs de l’opposition galloise, qu’ils ont réellement compris les raisons de leur défaite.