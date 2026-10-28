Le gouvernement britannique présente un budget visant à soulager les ménages face à l'inflation et à la hausse des prix. Des mesures telles que la réduction des droits de douane et l'augmentation du salaire minimum sont planifiées, tout en maintenant une discipline budgétaire pour rassurer les marchés financiers. Le défi consiste à équilibrer soutien économique et contraintes budgétaires.

Le gouvernement britannique doit présenter ce mercredi 28 octobre 2026 un budget très attendu, dans un contexte de forte inflation et de tensions sur les finances publiques. Le ministre des Finances John Healey dévoilera à la mi-journée les premières grandes orientations budgétaires du gouvernement travailliste dirigé par Andy Burnham. L’exécutif promet des mesures destinées à soulager le pouvoir d’achat des ménages, particulièrement touchés par la hausse des prix de l’énergie et des produits du quotidien. Mais les marges de manœuvre restent limitées : avec une dette publique représentant environ 94 % du produit intérieur brut et des taux d’emprunt élevés, Londres doit convaincre les investisseurs de sa capacité à maîtriser ses dépenses. L’enjeu est double : répondre aux difficultés économiques des Britanniques sans provoquer de nouvelles tensions sur les marchés obligataires.

Plusieurs mesures ont déjà été annoncées avant la présentation officielle du budget. Le gouvernement prévoit notamment de réduire les droits de douane sur plus d’une centaine de produits importés, parmi lesquels certains aliments comme le chocolat ou les cornichons, afin de limiter les coûts supportés par les consommateurs. Il entend également prolonger des avantages fiscaux liés aux déplacements professionnels et élargir l’accès aux indemnités parentales. Le salaire minimum pourrait augmenter de près de 4 %, selon plusieurs médias britanniques, tandis que de nouvelles aides devraient être annoncées pour alléger les factures énergétiques. Ces dispositions viendraient compléter la suppression temporaire de la TVA sur l’électricité domestique, entrée en vigueur en octobre. Le gouvernement envisage aussi de maintenir le gel des taxes sur les carburants et d’apporter un soutien ciblé aux ménages les plus modestes. Pour les entreprises, John Healey a promis des simplifications administratives et douanières susceptibles de générer environ 800 millions de livres d’économies. Ces annonces visent à apporter un soulagement immédiat, mais leur portée réelle dépendra des montants finalement engagés et de leur capacité à compenser les hausses de prix.

Inflation, dette et guerre au Moyen-Orient : un équilibre budgétaire difficile

La situation économique britannique s’est compliquée avec les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué une nouvelle hausse des prix de l’énergie et accentué les tensions inflationnistes. En septembre, l’inflation atteignait 3,5 % sur un an, un niveau nettement supérieur à l’objectif de 2 % fixé à la Banque d’Angleterre. Les économistes redoutent une nouvelle accélération au début de l’année 2027 si les prix du pétrole et du gaz restent élevés. Cette évolution pèse directement sur le budget des ménages, mais également sur les finances publiques, car elle renchérit le coût des emprunts de l’État. Les dernières données officielles montrent que le Royaume-Uni a emprunté 24,5 milliards de livres au mois de septembre, soit 1,9 milliard de plus que les prévisions établies au printemps. Dans le même temps, le gouvernement doit financer plusieurs priorités coûteuses, notamment la modernisation des services publics, la lutte contre le sans-abrisme et l’augmentation des dépenses militaires. Pour dégager de nouvelles recettes, le ministère des Finances envisagerait une fiscalité renforcée sur les banques, les entreprises de jeux d’argent et certaines plateformes de commerce en ligne. Ces pistes doivent toutefois être confirmées lors de la présentation du budget.

Les marchés financiers suivront avec attention les annonces de John Healey, notamment ses prévisions de déficit et ses engagements concernant la dette. Le gouvernement travailliste a promis de respecter des règles budgétaires strictes, dont l’objectif de financer à terme les dépenses courantes par les recettes fiscales plutôt que par l’emprunt. Cette discipline doit rassurer les investisseurs qui achètent les obligations souveraines britanniques, appelées gilts. Une perte de confiance pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt, aggravant le coût du service de la dette et réduisant davantage les ressources disponibles pour les politiques publiques. À l’inverse, un budget jugé crédible pourrait stabiliser les conditions de financement du pays, même si cela limite l’ampleur des aides accordées aux ménages. La publication des nouvelles prévisions de l’Office for Budget Responsibility, l’organisme indépendant chargé d’évaluer les finances publiques, sera donc déterminante. Pour Andy Burnham, ce premier budget constitue un test politique important : son gouvernement doit démontrer qu’il peut améliorer le niveau de vie des Britanniques tout en maintenant la confiance des marchés. Les arbitrages annoncés ce mercredi permettront de mesurer jusqu’où Londres est prêt à aller pour soutenir la consommation sans fragiliser son équilibre budgétaire.