L’UE adopte une nouvelle stratégie arctique tournée vers la sécurité face à Moscou et Pékin

L'UE dévoile une nouvelle stratégie arctique visant à sécuriser ses intérêts face à Moscou et Pékin, accentuant la nécessité d'action militaire et de coopération avec l'OTAN. L'accent est mis sur la sécurité maritime, l'énergie renouvelable et l'exploitation responsable des ressources, tout en signalant une diminution de la dépendance par rapport à la coopération multilatérale.

Bruxelles a présenté mardi une stratégie arctique révisée qui place la défense des intérêts européens au premier plan, reconnaissant que la coopération multilatérale ne suffit plus à garantir la stabilité d’une région désormais au cœur des rivalités entre grandes puissances.

L’Arctique n’est plus ce qu’il était. La fonte accélérée des glaces a ouvert de nouvelles routes commerciales, rendu accessibles des ressources naturelles jusqu’alors enfouies sous la banquise et transformé la région en terrain de compétition stratégique entre puissances mondiales. C’est dans ce contexte que l’Union européenne a présenté, mardi 20 octobre, une stratégie arctique profondément remaniée, cinq ans après la précédente version adoptée en 2021.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a posé le diagnostic sans détour : « Depuis notre précédente stratégie pour l’Arctique en 2021, nous faisons face à un environnement de sécurité bien plus hostile. L’Arctique n’est plus isolé des tensions géopolitiques mondiales. » Le texte acte un tournant conceptuel majeur : Bruxelles ne considère plus la région comme un simple espace de coopération internationale, mais comme un voisinage stratégique à part entière, où la défense des intérêts européens doit primer.

La rupture avec la doctrine antérieure est explicitement formulée dans le document : « la coopération multilatérale reste indispensable, mais elle ne peut plus constituer le seul fondement de l’approche arctique de l’Union européenne ». Cette formulation traduit une prise de conscience que les règles du jeu ont changé, sous la pression conjuguée de la Russie et de la Chine.

Moscou a rouvert des bases militaires héritées de l’ère soviétique et procède à des essais d’armements dans la région. Pékin, de son côté, multiplie les investissements dans les ports, les minerais et les infrastructures critiques arctiques, au nom de sa « Route de la soie polaire ». « Les ambitions stratégiques de la Chine dans le Grand Nord se renforcent », a relevé Kaja Kallas, appelant à examiner avec soin ces engagements financiers. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a quant à elle insisté sur la nécessité d’agir face à des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale qui « ne peuvent plus être tenus pour acquis ».

Un troisième facteur a pesé dans ce recalibrage : les États-Unis eux-mêmes. L’ambition affichée par le président Donald Trump d’annexer le Groenland, qui a finalement débouché sur un accord avec le Danemark et le territoire autonome, a conduit Bruxelles à revoir ses certitudes sur la stabilité de son flanc nord, y compris du côté de ses partenaires traditionnels.

Sur le plan militaire, la stratégie prévoit de renforcer la coopération avec l’OTAN pour améliorer la logistique de mobilité des troupes, en visant un « déploiement rapide et à grande échelle » dans la région si nécessaire, ainsi que le renforcement des liaisons de transport entre l’Arctique européen et la mer Baltique. L’UE entend également développer sa flotte de brise-glaces et lancer un projet pilote de surveillance par satellite. Un nouveau cadre de partenariat, baptisé « Voisinage du Nord », réunira régulièrement la Norvège, l’Islande, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis autour des enjeux communs de la région.

La sécurité maritime constitue un autre volet prioritaire. Bruxelles projette de créer un centre dédié au partage d’informations avec ses partenaires, couvrant notamment le suivi de la flotte fantôme russe, la détection de la pêche illégale et la surveillance de la pollution. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de menaces hybrides accrues : des opérations visant des câbles sous-marins ont été attribuées à la Russie, dont une récente tentative de neutraliser la liaison entre la Norvège continentale et l’archipel du Svalbard, perturbée par une opération conjointe de l’OTAN.

Sur la question énergétique, Bruxelles maintient sa ligne de 2021 : pas de forages d’hydrocarbures en Arctique, pas d’achats de pétrole ou de gaz issus de nouveaux projets dans la région. « Le pétrole, le charbon et le gaz doivent rester dans le sol », a réaffirmé le commissaire à l’Énergie Dan Jørgensen. La mention d’un moratoire formel, qui avait suscité l’opposition de la Norvège, a toutefois été atténuée dans la version finale du texte. La Commission mise à l’inverse sur les énergies renouvelables arctiques, éolien, hydroélectricité, géothermie et hydrogène, pour renforcer la sécurité énergétique européenne.

La connectivité numérique figure également parmi les priorités. L’UE entend diversifier son réseau de câbles sous-marins grâce au projet Far North Fibre, qui relierait l’Europe, le Groenland et le Canada à des pays d’Asie de l’Est, offrant une route de données de secours pour le continent tout en desservant des communautés indigènes isolées.

Enfin, les matières premières critiques représentent un enjeu central, notamment au Groenland, en Norvège, en Finlande et en Suède, où des gisements de terres rares, de graphite et de lithium sont jugés indispensables à la transition énergétique et à l’industrie de défense européenne. Des procédures d’autorisation accélérées et un accès facilité au financement sont prévus pour les projets stratégiques. La stratégie précise en revanche que l’UE s’opposera à l’exploitation minière en grande profondeur tant que les risques pour les écosystèmes des abysses n’auront pas été scientifiquement évalués.