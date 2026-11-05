Défense européenne : Bruxelles admet que l’objectif 2030 est en péril

Un document interne de la Commission européenne, dont la publication officielle est attendue mercredi, reconnaît que l’ambition du bloc de disposer de forces militaires opérationnelles d’ici 2030 est sérieusement compromise, malgré des investissements historiques et une volonté politique affichée.

Le constat est sévère, et il vient de l’intérieur. Une version préliminaire du programme de travail de la Commission européenne pour 2027, obtenue avant sa présentation officielle, dresse un bilan préoccupant de l’état de préparation militaire du continent. Malgré 418 milliards d’euros consacrés à la défense en 2025 et une mobilisation politique sans précédent depuis la fin de la guerre froide, l’Europe n’a pas encore traduit ces efforts en forces réellement déployables, durables et interopérables.

« Nos frontières extérieures, nos infrastructures critiques et les valeurs qui sous-tendent notre mode de vie européen sont de plus en plus menacées », avertit le document de huit pages, qui cite notamment les menaces hybrides comme facteur d’instabilité croissante. Ce texte fait écho aux conclusions du premier rapport annuel sur l’état de préparation de la défense publié par l’Agence européenne de défense, lequel pointait déjà des lacunes capacitaires persistantes.

Le retrait progressif des États-Unis de leur dispositif militaire en Europe, décidé par l’administration Trump dans le cadre d’une révision globale de ses forces, aggrave la situation. Le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, a rappelé que combler ce vide exigerait de développer des capacités dites « habilitantes » — transport stratégique, ravitaillement en vol, défense spatiale et cybernétique — dont le coût est estimé à quelque 500 milliards d’euros.

Face à cette équation difficile, la Commission entend créer un nouvel instrument européen dédié à ces capacités critiques, en coopération avec les États membres. Le programme de travail prévoit également la mise en place d’un protocole d’urgence pour la sécurité européenne, présenté par la présidente Ursula von der Leyen comme l’équivalent, pour l’Union, de l’article 4 du traité de l’OTAN. Ce mécanisme permettrait à tout État membre confronté à une menace directe et crédible de bénéficier d’une réponse collective rapide. La création d’un Conseil européen de sécurité avec les partenaires les plus proches du bloc est également envisagée.

Ces propositions s’inscrivent dans un contexte de multiplication des incidents hybrides le long des frontières orientales de l’Europe : drones chargés d’explosifs découverts dans des aéroports allemands, navires commerciaux coulés en mer Noire, incursions répétées dans l’espace aérien de pays membres. En réponse, l’OTAN a lancé son programme de défense multidomaine Eastern Sentry. Côté européen, les investissements dans les technologies antidrones auraient été multipliés par six entre 2024 et 2025, mais seul un tiers des programmes correspondants devrait aboutir avant 2030, selon le document.

Le soutien à l’Ukraine occupe également une place centrale dans les priorités affichées. Kiev s’apprête à mobiliser jusqu’à un milliard d’euros de son prêt européen de 90 milliards pour financer des projets de défense communs avec ses partenaires de l’Union, notamment dans les domaines de la défense aérienne, des drones et des munitions. L’échéance de 2030 reste la référence : plusieurs services de renseignement occidentaux l’ont identifiée comme la période durant laquelle la Russie pourrait être tentée de tester la solidité de l’Alliance atlantique.