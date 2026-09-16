Von der Leyen avertit que l’UE traverse sa période la plus précaire face à un monde hostile

Ursula von der Leyen, lors de son discours sur l'état de l'Union, souligne la vulnérabilité actuelle de l'UE face à un monde hostile, tout en affirmant sa force inédite. La relance économique est au cœur de ses priorités, et elle appelle à terminer la réforme du marché unique d'ici la fin de l'année prochaine, tout en alertant sur les menaces aux démocraties européennes.

La présidente de la Commission européenne a livré son discours sur l’état de l’Union en affirmant simultanément que l’UE n’a jamais été aussi vulnérable et aussi forte. Elle a placé la relance économique au sommet des priorités.

Ursula von der Leyen n’a pas ménagé ses mots. Devant le Parlement européen, la présidente de la Commission a déclaré que l’Union européenne se trouve dans sa période la plus précaire, confrontée à un monde qu’elle a qualifié d’ouvertement hostile. Un diagnostic sévère, qu’elle a aussitôt tempéré en affirmant que l’UE est également la plus forte qu’elle ait jamais été.

« Relancer l’économie européenne est notre priorité numéro un », a-t-elle martelé, appelant à exploiter pleinement le marché intérieur, les industries et les services de rang mondial dont dispose le continent. Le marché unique reste cependant trop fragmenté à ses yeux, et elle a fixé un objectif concret : achever sa réforme d’ici la fin de l’année prochaine.

Von der Leyen a également interpellé directement les citoyens et les institutions sur les menaces pesant sur les démocraties européennes. « Voulons-nous nous rallier à notre idée européenne, selon laquelle nous pouvons ensemble décider de notre propre destin ? Ou laissons-nous nos démocraties être sapées par les supplétifs et les marionnettes des régimes autoritaires ? » a-t-elle lancé.

La présidente a dressé un panorama des forces qui, selon elle, cherchent à déstabiliser l’Union : ultra-nationalistes, mouvements anti-européens, ingérences russes et campagnes de désinformation. « Les noms peuvent être différents, mais leur objectif est le même », a-t-elle averti.