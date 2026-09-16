MONDE Europe

Von der Leyen avertit que l’UE traverse sa période la plus précaire face à un monde hostile

Par

2 minutes de lecture

Von der Leyen avertit que l’UE traverse sa période la plus précaire face à un monde hostile
Von der Leyen avertit que l’UE traverse sa période la plus précaire face à un monde hostile

La présidente de la Commission européenne a livré son discours sur l’état de l’Union en affirmant simultanément que l’UE n’a jamais été aussi vulnérable et aussi forte. Elle a placé la relance économique au sommet des priorités.

Ursula von der Leyen n’a pas ménagé ses mots. Devant le Parlement européen, la présidente de la Commission a déclaré que l’Union européenne se trouve dans sa période la plus précaire, confrontée à un monde qu’elle a qualifié d’ouvertement hostile. Un diagnostic sévère, qu’elle a aussitôt tempéré en affirmant que l’UE est également la plus forte qu’elle ait jamais été.

« Relancer l’économie européenne est notre priorité numéro un », a-t-elle martelé, appelant à exploiter pleinement le marché intérieur, les industries et les services de rang mondial dont dispose le continent. Le marché unique reste cependant trop fragmenté à ses yeux, et elle a fixé un objectif concret : achever sa réforme d’ici la fin de l’année prochaine.

Von der Leyen a également interpellé directement les citoyens et les institutions sur les menaces pesant sur les démocraties européennes. « Voulons-nous nous rallier à notre idée européenne, selon laquelle nous pouvons ensemble décider de notre propre destin ? Ou laissons-nous nos démocraties être sapées par les supplétifs et les marionnettes des régimes autoritaires ? » a-t-elle lancé.

La présidente a dressé un panorama des forces qui, selon elle, cherchent à déstabiliser l’Union : ultra-nationalistes, mouvements anti-européens, ingérences russes et campagnes de désinformation. « Les noms peuvent être différents, mais leur objectif est le même », a-t-elle averti.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une