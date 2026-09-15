Danemark : Copenhague condamne le tir de fusées russes vers un hélicoptère

Le gouvernement danois condamne fermement le tir de fusées éclairantes par une frégate russe vers un hélicoptère militaire danois en mer Baltique. Cet incident, survenu lors d'une mission photographique, est qualifié d'« action irresponsable » par la première ministre, qui rappelle la volonté du Danemark de ne pas céder aux intimidations russes.

Le gouvernement danois a vivement réagi après qu’une frégate russe a tiré deux fusées éclairantes en direction d’un hélicoptère militaire danois opérant au-dessus de la mer Baltique. L’une des fusées serait passée à proximité immédiate de l’appareil, selon l’armée danoise.

L’incident s’est produit lundi lors d’une opération présentée comme une mission photographique de routine. Un hélicoptère Fennec danois évoluait à proximité d’une frégate russe située dans les eaux internationales, au large de Gedser, lorsque le navire a lancé deux fusées dans sa direction. Aucun dommage à l’appareil n’a été signalé.

Copenhague convoque l’ambassadeur russe

La première ministre Mette Frederiksen a dénoncé mardi une « action irresponsable de la Russie ». Elle a également accusé Moscou de chercher à « intimider » et à « semer la discorde », tout en assurant que le Danemark ne céderait pas à ces pressions.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a pour sa part qualifié l’incident de « totalement inacceptable ». L’ambassadeur de Russie au Danemark a été convoqué afin de fournir des explications sur les circonstances du tir.