Danemark : Copenhague condamne le tir de fusées russes vers un hélicoptère

Le gouvernement danois a vivement réagi après qu’une frégate russe a tiré deux fusées éclairantes en direction d’un hélicoptère militaire danois opérant au-dessus de la mer Baltique. L’une des fusées serait passée à proximité immédiate de l’appareil, selon l’armée danoise.
L’incident s’est produit lundi lors d’une opération présentée comme une mission photographique de routine. Un hélicoptère Fennec danois évoluait à proximité d’une frégate russe située dans les eaux internationales, au large de Gedser, lorsque le navire a lancé deux fusées dans sa direction. Aucun dommage à l’appareil n’a été signalé.
Copenhague convoque l’ambassadeur russe
La première ministre Mette Frederiksen a dénoncé mardi une « action irresponsable de la Russie ». Elle a également accusé Moscou de chercher à « intimider » et à « semer la discorde », tout en assurant que le Danemark ne céderait pas à ces pressions.
Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a pour sa part qualifié l’incident de « totalement inacceptable ». L’ambassadeur de Russie au Danemark a été convoqué afin de fournir des explications sur les circonstances du tir.
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