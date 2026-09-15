Catherine Ringer est morte à 68 ans: la voix des Rita Mitsouko emportée par un cancer foudroyant

Catherine Ringer, icône musicale et moitié des Rita Mitsouko, est décédée à 68 ans des suites d'un cancer fulgurant. Connue pour ses titres emblématiques des années 1980, son parcours a été marqué par des collaborations variées et un engagement artistique continu, même après la perte de son partenaire Fred Chichin en 2007.

Catherine Ringer est morte dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 68 ans. La chanteuse, indissociable des Rita Mitsouko et de plusieurs des plus grands tubes du rock français des années 1980, a été emportée par un cancer foudroyant. Sa disparition a été annoncée mardi par ses enfants et ses proches.

« C’est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026 », indique le communiqué annonçant sa mort.

Catherine Ringer et Fred Chichin, le duo qui a créé les Rita Mitsouko

Née le 18 octobre 1957 à Suresnes, Catherine Ringer rencontre Fred Chichin à la fin des années 1970. Les deux artistes deviennent partenaires dans la vie comme sur scène et fondent les Rita Mitsouko, groupe à l’identité immédiatement reconnaissable, mélangeant rock, pop, funk et rythmes venus d’autres horizons.

Le grand public les découvre véritablement avec Marcia Baïla. Sorti sur leur premier album en 1984 puis publié en single, le morceau devient un immense succès et installe définitivement le duo dans le paysage musical français.

Suivent notamment Andy, C’est comme ça, Les Histoires d’A., Le Petit Train ou encore Y’a d’la haine. Catherine Ringer impose une voix, une façon de chanter et une présence scénique qui ne ressemblent alors à aucune autre.

Fred Chichin meurt en 2007, Catherine Ringer refuse de le remplacer

L’histoire des Rita Mitsouko bascule en 2007. Fred Chichin meurt d’un cancer à 53 ans, quelques mois après la sortie de leur dernier album, Variéty. Catherine Ringer perd à la fois son compagnon, le père de ses trois enfants et son partenaire musical.

Elle poursuivra sa carrière sans chercher à recréer artificiellement le duo. Quelques années plus tard, elle résumera clairement son choix : « On n’a pas remplacé Fred. »

Catherine Ringer continue cependant à faire vivre leurs chansons sur scène. Elle développe parallèlement une carrière sous son propre nom et publie notamment Ring n’ Roll en 2011, son premier album solo après la disparition de Fred Chichin.

Une carrière poursuivie jusqu’à ces dernières années

Catherine Ringer n’avait jamais véritablement quitté la scène. Elle continuait à interpréter le répertoire des Rita Mitsouko, seule ou accompagnée de musiciens, tout en participant à de nombreux projets artistiques.

En 2025, elle apparaissait notamment dans le clip ⁠Je t’accuse⁠ de Suzane consacré aux violences sexuelles⁠, aux côtés de Muriel Robin, Charlotte Arnould et d’autres femmes. Elle avait également rejoint plus de 34 000 artistes mobilisés pour la protection de leurs œuvres face à l’intelligence artificielle⁠.

Son parcours avait également dépassé le seul cadre de la musique. En mars 2024, lors de la cérémonie de scellement de l’inscription de l’IVG dans la Constitution française, elle avait interprété La Marseillaise place Vendôme en modifiant une partie des paroles.

Marcia Baïla, Andy, C’est comme ça : des chansons entrées dans la culture populaire

Avec les Rita Mitsouko, Catherine Ringer aura traversé plus de quatre décennies de musique française. Le duo avait réussi à imposer un univers très personnel sans abandonner le succès populaire.

Marcia Baïla, hommage à la danseuse et chorégraphe Marcia Moretto, reste leur morceau le plus immédiatement identifiable. The No Comprendo, publié en 1986, contient ensuite plusieurs de leurs titres devenus incontournables, dont Andy, C’est comme ça et Les Histoires d’A.

Catherine Ringer et Fred Chichin auront également collaboré avec de nombreux artistes français et internationaux, notamment les Sparks, Iggy Pop ou encore Tony Visconti.

Catherine Ringer et Fred Chichin réunis 19 ans après la mort du musicien

Fred Chichin était mort le 28 novembre 2007. Catherine Ringer avait alors choisi de continuer à chanter, tout en maintenant intacte l’identité des Rita Mitsouko et en refusant de remplacer celui avec lequel elle avait construit le groupe.

Près de 19 ans plus tard, Catherine Ringer disparaît à son tour. Elle avait 68 ans. Avec elle s’éteint l’une des voix les plus reconnaissables de la musique française et la seconde moitié d’un duo qui aura laissé des chansons immédiatement identifiables plusieurs décennies après leur sortie.