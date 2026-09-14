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Oasis revient en France: deux concerts géants au Stade de France les 23 et 24 juillet 2027

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Oasis revient en France: deux concerts géants au Stade de France les 23 et 24 juillet 2027
Oasis revient en France: deux concerts géants au Stade de France les 23 et 24 juillet 2027

Oasis a officialisé son retour en France. Liam et Noel Gallagher se produiront les 23 et 24 juillet 2027 au Stade de France, deux dates parisiennes intégrées à une nouvelle tournée qui conduira le groupe à travers l’Europe et les États-Unis à partir du mois de mai.

L’annonce prolonge le spectaculaire retour d’Oasis après 15 ans de séparation⁠. Les frères Gallagher avaient retrouvé la scène ensemble en juillet 2025, seize ans après leur rupture fracassante.

Deux Stade de France, près de 18 ans après la rupture de Rock en Seine

Le retour d’Oasis en France possède une dimension particulière. Le 28 août 2009, le groupe devait se produire à Rock en Seine. Quelques minutes avant de monter sur scène, une violente dispute éclate entre Liam et Noel Gallagher. Le concert est annulé et Noel annonce dans la foulée son départ d’Oasis.

Un épisode devenu indissociable de l’histoire du groupe, jusqu’à sa guitare : l’instrument de Noel Gallagher endommagé au moment de la rupture d’Oasis⁠ a depuis été proposé aux enchères.

Près de 18 ans après ce rendez-vous manqué avec le public français, les deux frères reviendront donc ensemble à Paris, cette fois dans la plus grande enceinte du pays.

Une nouvelle tournée après les 41 concerts d’Oasis Live ’25

Liam et Noel Gallagher s’étaient retrouvés en juillet 2025 pour Oasis Live ’25. La tournée avait compté 41 concerts à travers le monde, de la Grande-Bretagne au Japon, en passant notamment par les États-Unis, le Brésil et l’Australie.

La France n’avait toutefois pas figuré au programme. Ce sera chose faite en 2027 avec deux soirées consécutives au Stade de France, les vendredi 23 et samedi 24 juillet.

Avant même les retrouvailles sur scène, Liam Gallagher avait laissé entendre que la reformation pouvait dépasser le cadre d’une seule tournée. Dans une interview accordée en décembre 2024⁠, il déclarait à propos d’un éventuel nouvel album : « Si nous réussissons cette tournée et qu’on s’entend bien, il pourrait y avoir un album d’Oasis ! C’est ce que font les vrais groupes. Avançons pas à pas… »

Liam et Noel Gallagher prolongent leurs retrouvailles

La tournée de 2027 confirme surtout que le retour d’Oasis ne s’est pas arrêté aux concerts de 2025. Après seize années de séparation, les frères Gallagher poursuivent désormais l’aventure commune avec une nouvelle série de dates internationales.

Leur première tournée de reformation a également donné naissance à Oasis: Don’t Look Back in Anger, un documentaire consacré aux retrouvailles et aux concerts du groupe⁠.

Pour les fans français, l’annonce met fin à une très longue attente : Oasis retrouvera la France les 23 et 24 juillet 2027 au Stade de France, près de 18 ans après le concert de Rock en Seine qui n’avait jamais eu lieu.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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