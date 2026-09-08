Stevie Wonder revient à Paris: un concert événement pour les 50 ans de «Songs in the Key of Life», avant un nouvel album

Stevie Wonder donnera un concert à l'Accor Arena de Paris le 15 octobre 2026, pour célébrer les 50 ans de son légendaire album "Songs in the Key of Life". Ce retour sur scène coïncide avec la préparation de son nouvel album, "Through the Eyes of Wonder", attendu en 2027, qui comprendra des morceaux inédits.

Stevie Wonder revient à Paris. La légende américaine se produira le 15 octobre 2026 à l’Accor Arena, dans le cadre d’une tournée internationale consacrée au 50e anniversaire de Songs in the Key of Life, l’un des albums les plus importants de sa carrière. Un retour d’autant plus attendu que le chanteur de 76 ans prépare parallèlement son premier nouvel album studio depuis plus de vingt ans, attendu en 2027.

Stevie Wonder à Paris le 15 octobre

Le rendez-vous est désormais fixé. Stevie Wonder retrouvera le public parisien jeudi 15 octobre à l’Accor Arena, douze ans après sa dernière venue en France.

La date parisienne fera partie d’une tournée spécialement organisée pour célébrer les 50 ans de Songs in the Key of Life. Le périple débutera le 13 octobre à Birmingham avant Paris, Copenhague, Oslo, Stockholm, Hanovre, Cologne et Amsterdam. Stevie Wonder poursuivra ensuite sa tournée à Dublin et au Royaume-Uni, avant plusieurs concerts aux États-Unis, notamment à New York, Chicago, Washington, Detroit et Los Angeles.

Les préventes pour le concert parisien débuteront mercredi 9 septembre à 10 heures. La mise en vente générale des billets est programmée vendredi 11 septembre à 10 heures.

Les 50 ans d’un album devenu mythique

Sorti en septembre 1976, Songs in the Key of Life constitue l’un des sommets de la discographie de Stevie Wonder. Le double album contient notamment Sir Duke, Isn’t She Lovely, I Wish, As ou encore Love’s in Need of Love Today.

L’album avait immédiatement rencontré un succès considérable aux États-Unis, se classant directement numéro 1. Il avait ensuite remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui de l’album de l’année.

Cinquante ans plus tard, Stevie Wonder a donc choisi de remettre ce disque au centre d’une tournée internationale. Le concert parisien sera directement construit autour de cet anniversaire.

Un nouvel album après plus de vingt ans d’attente

Ce retour sur scène accompagne surtout une autre actualité importante pour Stevie Wonder : un nouvel album est bien en préparation. Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’annonce du concert, le disque ne doit cependant pas sortir à l’occasion de la date parisienne. Sa sortie est annoncée pour 2027.

Intitulé Through the Eyes of Wonder, il constituera le premier véritable album studio du chanteur depuis A Time to Love, publié en 2005.

Stevie Wonder avait lui-même annoncé le projet lors d’un concert à Los Angeles. Le musicien avait alors révélé que son prochain disque ferait notamment ressurgir des morceaux enregistrés il y a près de cinquante ans⁠.

Des chansons inédites enregistrées dans les années 1970

Through the Eyes of Wonder devrait notamment contenir quatre chansons inédites issues des sessions de Songs in the Key of Life. Des enregistrements réalisés à l’époque de l’un des moments les plus prolifiques de la carrière de Stevie Wonder et restés dans ses archives pendant un demi-siècle.

Le chanteur avait expliqué sur scène : « Nous avons retrouvé quatre chansons que nous avions enregistrées à l’époque de Songs in the Key of Life et qui n’étaient jamais sorties. »

L’arrivée de ce disque mettra fin à une attente exceptionnellement longue. Depuis A Time to Love en 2005, Stevie Wonder a continué à enregistrer et à publier ponctuellement des chansons, sans proposer de nouvel album studio complet.

À 76 ans, Stevie Wonder continue de remplir les grandes salles

Né en 1950 dans le Michigan et signé chez Motown alors qu’il était encore enfant, Stevie Wonder possède une discographie qui compte parmi les plus influentes de la soul et de la pop américaines : Talking Book, Innervisions, Fulfillingness’ First Finale ou encore Songs in the Key of Life ont jalonné une période particulièrement exceptionnelle dans les années 1970.

Auteur de Superstition, Sir Duke, Higher Ground, I Just Called to Say I Love You ou Part-Time Lover, il a remporté 25 Grammy Awards au cours de sa carrière.

À 76 ans, Stevie Wonder réunit donc deux époques de son histoire : celle de Songs in the Key of Life, qui fête ses 50 ans, et celle d’un nouveau disque annoncé pour 2027. Le public français aura rendez-vous avec lui le 15 octobre à Paris, à l’Accor Arena.