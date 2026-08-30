Après la mort de Dolly Parton, le Tennessee veut donner son nom à l’aéroport international de Nashville

Le Tennessee envisage de renommer l'aéroport international de Nashville en hommage à Dolly Parton, récemment décédée. Bien qu'une règle exige un délai de deux ans après la mort d'une personnalité, le projet suscite un fort soutien, avec plus de 150 000 signatures en faveur de ce changement symbolique et d'autres hommages en cours.

Quelques jours seulement après la mort de Dolly Parton, à l’âge de 80 ans, le Tennessee prépare un hommage particulièrement symbolique à la légende de la country. Le gouverneur Bill Lee et les dirigeants de l’aéroport international de Nashville ont annoncé leur volonté de donner le nom de la chanteuse à l’une des principales portes d’entrée de l’État. L’aéroport pourrait ainsi devenir le Dolly Parton International Airport.

Le gouverneur du Tennessee soutient officiellement le projet

L’annonce a été faite vendredi 28 août par le gouverneur républicain Bill Lee et l’aéroport international de Nashville, connu sous le code BNA. Les deux parties ont confirmé leur intention de faire aboutir le changement de nom afin de rendre un hommage durable à l’artiste née dans le Tennessee en 1946. Bill Lee a salué une personnalité indissociable de l’histoire et de l’identité de son État. « La vie extraordinaire de Dolly Parton est à jamais tissée dans l’histoire de notre État », a déclaré le gouverneur. « De sa maison rurale dans les montagnes de l’est du Tennessee jusqu’aux scènes du monde entier, Dolly a porté avec elle l’esprit du Volunteer State. » Pour Bill Lee, donner son nom à l’aéroport de Nashville possède une dimension particulièrement symbolique. « Dans un lieu où le Tennessee accueille le monde, il est approprié que l’aéroport international de Nashville porte le nom de la fille préférée de notre État et accueille les voyageurs avec l’héritage durable de la musique, de la générosité, de la foi et de la gentillesse de Dolly. »

Plus de 150 000 personnes réclament le changement de nom

L’idée n’est pas née après la disparition de Dolly Parton. Une pétition réclamant la transformation du Nashville International Airport en Dolly Parton International Airport avait été lancée dès janvier 2025. Mais la mort de la chanteuse, le 25 août 2026, a considérablement accéléré la mobilisation. En quelques jours, le texte a dépassé les 150 000 signatures, avec notamment le soutien de la chanteuse Sheryl Crow. Plusieurs responsables politiques locaux ont également apporté leur soutien au projet. Cette mobilisation accompagne la vague d’hommages qui a suivi la disparition de l’artiste. Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney et de nombreuses autres personnalités ont notamment salué sa mémoire. Si le projet aboutit, Dolly Parton deviendrait la première femme à donner seule son nom à l’un des 50 aéroports les plus fréquentés des États-Unis.

L’équipe de Dolly Parton touchée par la proposition

Bill Lee a pris contact avec l’équipe de Dolly Parton avant d’annoncer publiquement son soutien au projet. Les représentants de la chanteuse se sont dits touchés par l’ampleur de la mobilisation et ouverts à la poursuite des discussions autour de cet hommage. L’aéroport soutient également l’initiative. Son président et directeur général, Doug Kreulen, a rappelé les valeurs de dignité et d’égalité auxquelles Dolly Parton était attachée. « Que vous montiez à bord d’un avion privé ou que vous preniez l’avion pour la première fois, vous méritez d’être accueilli, respecté et servi avec le même niveau d’attention », a-t-il déclaré.

Une règle empêche pour l’instant de rebaptiser l’aéroport

Le changement de nom n’est cependant pas encore définitivement acquis. La politique actuelle de la Metropolitan Nashville Airport Authority prévoit qu’une infrastructure ne puisse porter le nom d’une personnalité que si celle-ci est décédée depuis au moins deux ans. Dolly Parton étant morte le 25 août 2026, l’application de cette règle imposerait théoriquement d’attendre 2028. Mais cette disposition pourrait être modifiée afin de permettre un hommage beaucoup plus rapide. La politique de dénomination et la proposition concernant Dolly Parton seront examinées lors de la réunion de la Metropolitan Nashville Airport Authority prévue le 17 septembre. Le changement de nom devra donc franchir plusieurs étapes avant de devenir officiel.

Le 25 septembre pourrait devenir le « 9 to 5 Day »

Le projet concernant l’aéroport n’est pas le seul hommage envisagé dans le Tennessee. Le sénateur Jessie Seal souhaite également faire du 25 septembre le « 9 to 5 Day », en référence à l’un des plus grands succès de Dolly Parton, 9 to 5. La date n’a pas été choisie au hasard : aux États-Unis, le 25 septembre s’écrit 9/25. La proposition doit être examinée par les élus du Tennessee. D’autres responsables locaux souhaitent également remettre sur la table l’idée d’une statue ou d’un buste de Dolly Parton au Capitole du Tennessee. En 2021, la chanteuse avait elle-même demandé que le projet d’une statue soit abandonné à l’époque, estimant que le moment n’était pas approprié.

Le Tennessee avait déjà commencé à célébrer Dolly Parton

Les hommages avaient commencé avant même sa disparition. Pour son 80e anniversaire, le 19 janvier 2026 avait été proclamé « Dolly Parton Day » dans le Tennessee. Une portion de route de l’est de l’État avait également reçu le nom de Dolly Parton Parkway. Née le 19 janvier 1946 dans le comté de Sevier, Dolly Parton avait grandi dans une famille très modeste avant de partir pour Nashville, capitale de la country après le lycée. Elle était devenue l’une des artistes américaines les plus célèbres au monde avec des titres comme Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 et I Will Always Love You.

Au-delà de la musique, elle avait construit une importante œuvre philanthropique, notamment avec son programme Imagination Library, qui distribue gratuitement des livres aux jeunes enfants. Ses problèmes de santé avaient suscité des inquiétudes plusieurs mois avant sa disparition. En octobre 2025, après le report de plusieurs concerts, Dolly Parton avait rassuré ses fans avec son humour habituel. « Je vais bien, je ne suis pas encore morte », avait-elle lancé. Moins d’un an plus tard, sa disparition a provoqué une immense vague d’émotion aux États-Unis. Avec le projet de Dolly Parton International Airport, le Tennessee veut désormais inscrire durablement le nom de l’une de ses plus célèbres filles sur la principale porte d’entrée aérienne de Nashville.