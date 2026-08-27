— Ligue des champions : Barcelone et Manchester City pour le PSG, du lourd pour Lens et Lille

Le tirage au sort de la Ligue des champions 2026-2027 a désigné les adversaires du PSG, Lille et Lens. Le PSG affrontera des géants comme Barcelone et Manchester City, tandis que Lille jouera contre le Bayern Munich et Arsenal. Lens, de retour dans la compétition, accueillera également Manchester City et se déplacera à Liverpool.

Le verdict est tombé pour les trois clubs français engagés en Ligue des champions. Le tirage au sort de la phase de ligue 2026-2027, effectué ce jeudi 27 août à Monaco, a désigné les huit adversaires du Paris Saint-Germain, de Lille et de Lens. Double tenant du titre, le PSG retrouvera notamment le FC Barcelone et Manchester City. Lille aura droit à deux géants européens, le Bayern Munich et Arsenal, tandis que Lens accueillera notamment Manchester City et se déplacera à Liverpool. Chaque club disputera huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l’extérieur.

Le PSG recevra Barcelone et ira à Manchester City

Double champion d’Europe en titre, le PSG était placé dans le chapeau 1. Avec la nouvelle formule de la Ligue des champions, ce statut ne lui permet plus d’éviter les autres cadors européens. Paris recevra ainsi le FC Barcelone au Parc des Princes et se déplacera à Manchester City. Le tirage a également réservé au PSG deux adversaires solides issus du chapeau 2. Les Parisiens recevront l’AS Rome et se déplaceront en Angleterre pour affronter Aston Villa. Dans le chapeau 3, le club de la capitale a hérité de Galatasaray à domicile et de Villarreal à l’extérieur. Enfin, le PSG recevra le Slovan Bratislava et se rendra en Italie pour affronter Côme. Les huit matches du PSG sont donc : FC Barcelone à domicile, Manchester City à l’extérieur, AS Rome à domicile, Aston Villa à l’extérieur, Galatasaray à domicile, Villarreal à l’extérieur, Slovan Bratislava à domicile et Côme à l’extérieur.

Bayern et Arsenal : Lille hérite de deux géants

Lille, placé dans le chapeau 3, connaît lui aussi l’intégralité de son programme. Et le LOSC aura droit à deux affiches particulièrement prestigieuses face à des équipes du chapeau 1. Le Bayern Munich se déplacera à Lille, tandis que les Dogues devront aller défier Arsenal à Londres. Le tirage réserve également au LOSC des confrontations avec l’AS Rome et le Betis Séville parmi les équipes du chapeau 2. Lille croisera également Bodø/Glimt au cours de cette phase de ligue et devra composer avec un programme européen particulièrement varié, entre grands noms du continent et formations moins habituées à la Ligue des champions. Les huit adversaires attribués au LOSC sont désormais connus et Lille disputera, comme toutes les équipes engagées, quatre rencontres devant son public et quatre déplacements. Le calendrier précis et l’ordre des rencontres seront communiqués ultérieurement.

Manchester City à Bollaert, Liverpool à Anfield : Lens retrouve le très haut niveau

Pour Lens, le retour en Ligue des champions s’accompagne de deux rendez-vous particulièrement spectaculaires. Les Sang et Or vont recevoir Manchester City à Bollaert-Delelis et devront se rendre à Liverpool, à Anfield. Deux affiches qui marqueront le retour du Racing parmi l’élite européenne. Lens affrontera également le Club Bruges et le Sporting Portugal, deux clubs habitués aux compétitions européennes. Le tirage lui réserve aussi des confrontations avec Bodø/Glimt et le RB Leipzig. Les Sang et Or devront ainsi naviguer entre plusieurs déplacements difficiles et des rencontres de prestige à Bollaert. Cette campagne constituera la quatrième participation de Lens à la Ligue des champions après les éditions 1998-1999, 2002-2003 et 2023-2024. Le Racing retrouve donc la compétition trois ans après une campagne au cours de laquelle il avait notamment battu Arsenal à Bollaert.

Trois clubs français et vingt-quatre matches à disputer

Le PSG, Lille et Lens disputeront chacun huit rencontres lors de cette phase de ligue. Les 36 participants sont réunis dans un classement unique. Chaque club affronte deux équipes de chacun des quatre chapeaux, avec au total quatre rencontres à domicile et quatre à l’extérieur. Contrairement à l’ancienne phase de groupes, il n’existe donc aucun match retour automatique. Un club affronté à domicile ne sera pas retrouvé à l’extérieur pendant cette première partie de la compétition. Les équipes d’un même pays ne peuvent pas s’affronter lors de cette phase.

Les huit premiers directement en huitièmes de finale

À l’issue des huit journées, les huit premiers du classement général seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place devront passer par des barrages aller-retour. Les équipes terminant entre la 25e et la 36e place seront éliminées et ne seront pas reversées en Ligue Europa. Cette formule rend chaque résultat important puisque les 36 clubs partagent le même classement, même s’ils n’affrontent pas les mêmes adversaires.

Début de la Ligue des champions le 8 septembre

La phase de ligue débutera dès le 8 septembre 2026. La première journée se déroulera du 8 au 10 septembre, avant les journées des 13 et 14 octobre, 20 et 21 octobre, 3 et 4 novembre, 24 et 25 novembre, 8 et 9 décembre et 19 et 20 janvier. La huitième et dernière journée sera disputée simultanément le 27 janvier 2027. Le tirage de Monaco a déterminé les adversaires et les rencontres à domicile ou à l’extérieur, mais pas encore l’ordre définitif des huit matches. Le calendrier complet, avec les dates et les horaires, doit être communiqué au plus tard samedi 29 août. Le PSG tentera surtout d’accomplir un exploit historique. Après ses deux sacres européens consécutifs, le club parisien vise une troisième Ligue des champions de suite. Lille tentera de retrouver les huitièmes de finale de la compétition, tandis que Lens retrouve la plus prestigieuse Coupe d’Europe trois ans après sa dernière participation. La finale de cette édition 2026-2027 se disputera le 5 juin 2027 au Metropolitano de Madrid.