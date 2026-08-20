Ligue des champions : le tirage au sort fixé au 27 août. Le PSG, double tenant du titre, va connaître ses adversaires

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 se déroulera le 27 août, où les 36 équipes découvriront leurs huit adversaires. Avec une nouvelle formule sans phase de groupes, chaque équipe affrontera deux clubs de chaque chapeau. Le calendrier des matchs sera établi après ce tirage.

Le rendez-vous est fixé. Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 aura lieu jeudi 27 août à partir de 18h. Les 36 équipes engagées découvriront à cette occasion les huit adversaires qu’elles affronteront lors de la première partie de la compétition. D’ici là, il faudra attendre la fin des derniers tours préliminaires pour connaître définitivement l’ensemble du plateau. Une fois les 36 qualifiés déterminés, tous auront les yeux tournés vers le tirage qui dessinera leur parcours européen.

Huit adversaires différents pour chaque club

Depuis la réforme de la Ligue des champions, l’ancienne phase de groupes a disparu au profit d’une phase de ligue unique réunissant 36 équipes. Chaque formation dispute huit rencontres contre huit adversaires différents : quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Tous les clubs ne s’affrontent donc pas, mais leurs résultats alimentent un classement général unique. Le tirage du 27 août permettra de déterminer les huit adversaires de chacune des 36 équipes. Les clubs connaîtront ainsi la difficulté du programme qui les attend avant même le début de la compétition.

Quatre chapeaux pour organiser le tirage

Les 36 participants sont répartis dans quatre chapeaux de neuf équipes en fonction de leur coefficient UEFA, avec une exception pour le tenant du titre, automatiquement placé dans le premier chapeau. Chaque équipe doit affronter deux clubs de chacun des quatre chapeaux, avec à chaque fois une rencontre à domicile et une à l’extérieur. Ce système permet notamment aux équipes les mieux classées de rencontrer elles aussi deux formations appartenant au chapeau 1. Le tirage repose sur une procédure automatisée : une équipe est d’abord tirée, puis le système détermine ses huit adversaires en respectant les différentes contraintes prévues par l’UEFA.

Le calendrier complet sera établi après le tirage

Après le tirage, l’UEFA doit établir le calendrier détaillé de la phase de ligue en déterminant les dates des différentes rencontres et leur répartition. La compétition débutera en septembre et s’étendra sur huit journées. Chaque résultat comptera dans le classement général des 36 participants. À l’issue de cette phase, les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront disputer des barrages. Toutes celles terminant à partir de la 25e place seront éliminées.

Le PSG parmi les clubs particulièrement attendus

Côté français, le Paris Saint-Germain sera évidemment l’un des clubs très suivis au moment du tirage. Le double champion d’Europe en titre découvrira ses huit adversaires pour cette nouvelle campagne continentale. Le tirage sera diffusé en direct en France sur Canal+. À quelques semaines du coup d’envoi, les contours de la Ligue des champions 2026-2027 seront alors définitivement dessinés.