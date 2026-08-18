Patrick Vieira retrouve un banc, le champion du monde 1998 nommé sélectionneur du Sénégal

Patrick Vieira est nommé sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, marquant sa première expérience à la tête d'une sélection. Après le départ de Pape Thiaw, Vieira devra préparer son équipe pour les qualifications de la CAN 2027, avec un effectif riche évoluant en Europe. Cette nomination représente un retour aux sources pour le champion du monde 1998.

Patrick Vieira reprend du service. Libre depuis la fin de son passage au Genoa en novembre 2025, le champion du monde 1998 a été nommé ce mardi 18 août 2026 sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. À 50 ans, l’ancien capitaine d’Arsenal prend pour la première fois de sa carrière les commandes d’une sélection nationale. Le Français succède à Pape Thiaw, dont le départ avait été décidé après l’élimination des Lions de la Teranga dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Vieira hérite d’une sélection qui reste l’une des références du football africain et devra désormais préparer les prochaines grandes échéances internationales, à commencer par les qualifications pour la CAN 2027.

Patrick Vieira choisi à l’unanimité

La décision a été prise lundi 17 août lors d’une réunion extraordinaire du Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football organisée en visioconférence. La nomination de Patrick Vieira a été approuvée à l’unanimité des membres participant à cette réunion avant d’être officialisée mardi. La date de sa présentation officielle ainsi que les prochaines étapes concernant la constitution de son encadrement technique doivent encore être précisées. Vieira remplace Pape Thiaw, qui avait conduit le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026. Le parcours des Lions s’était arrêté prématurément face à la Belgique en seizièmes de finale, entraînant quelques semaines plus tard le changement de sélectionneur.

Un retour dans son pays natal

Cette nomination possède une dimension particulière pour Patrick Vieira. International français à 107 reprises, il est né le 23 juin 1976 à Dakar, au Sénégal, avant de rejoindre la France durant son enfance. C’est pourtant sous le maillot des Bleus qu’il construit l’une des plus grandes carrières du football français. Il remporte la Coupe du monde 1998 puis l’Euro 2000 et participe également à la finale du Mondial 2006. En club, il devient surtout une figure emblématique d’Arsenal, dont il porte le brassard de capitaine. Avec les Gunners, Vieira remporte notamment trois championnats d’Angleterre. Il est l’un des cadres de l’équipe des « Invincibles », sacrée championne en 2004 sans perdre le moindre match de Premier League.

Une première expérience à la tête d’une sélection

Après sa carrière de joueur, achevée en 2011, Patrick Vieira se tourne rapidement vers le métier d’entraîneur. Il débute dans l’environnement de Manchester City avant de prendre en charge New York City FC en 2016. Il poursuit ensuite sa carrière sur plusieurs bancs européens. Il dirige l’OGC Nice entre 2018 et 2020, Crystal Palace de 2021 à 2023 puis Strasbourg à partir de l’été 2023. Après son départ du club alsacien en 2024, il rejoint le Genoa en Serie A quelques mois plus tard. Son aventure italienne prend fin en novembre 2025. Depuis, Vieira était sans club. Le Sénégal lui offre désormais sa première expérience comme sélectionneur national.

Les Lions préparent déjà la CAN 2027

Patrick Vieira ne disposera pas d’une longue période d’observation. Les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 débuteront lors de la prochaine fenêtre internationale, avec les deux premières journées programmées entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026. Le nouveau sélectionneur va donc rapidement devoir effectuer ses premiers choix et constituer son groupe. Il disposera d’un effectif comptant de nombreux joueurs évoluant dans les grands championnats européens. À 50 ans, Patrick Vieira ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière d’entraîneur. Vingt-huit ans après avoir été sacré champion du monde avec la France, l’ancien milieu des Bleus prend les commandes de la sélection du pays où il est né.