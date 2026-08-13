— Équipe de France : Fabien Barthez rejoint Zinédine Zidane et devient entraîneur des gardiens des Bleus

Fabien Barthez rejoint l’encadrement de l’équipe de France en tant qu’entraîneur des gardiens sous la direction de Zinédine Zidane. Vingt ans après avoir remporté la Coupe du monde 1998 ensemble, ils se retrouvent pour mener les Bleus vers la Coupe du monde 2030. Barthez prendra ses fonctions lors du premier match en Turquie.

Fabien Barthez retrouve l’équipe de France. Le champion du monde 1998 intègre officiellement l’encadrement de Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus, et devient entraîneur des gardiens de but. À 55 ans, l’ancien portier aux 87 sélections succède à Franck Raviot et prend en charge le travail spécifique des gardiens tricolores.

Zidane et Barthez réunis 20 ans après

Cette nomination réunit deux figures emblématiques de l’une des plus grandes générations de l’histoire des Bleus. Fabien Barthez et Zinédine Zidane ont remporté ensemble la Coupe du monde 1998 puis l’Euro 2000. Ils ont également disputé la finale de la Coupe du monde 2006, avant de mettre tous les deux un terme à leur carrière internationale cette même année. 20 ans plus tard, ils se retrouvent donc au sein de l’encadrement de l’équipe de France. Barthez va désormais travailler directement avec les gardiens sélectionnés par Zidane. Ancien joueur de Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United et Nantes, le champion du monde revient dans un environnement qu’il connaît parfaitement après avoir occupé le but des Bleus pendant plus d’une décennie.

David Bettoni, l’adjoint fidèle de Zidane

Zinédine Zidane s’entoure également de plusieurs hommes qu’il connaît bien. David Bettoni devient son entraîneur adjoint. Compagnon de longue date de Zidane et déjà présent à ses côtés au Real Madrid, il occupe une place centrale dans le nouveau dispositif du sélectionneur. Hamidou Msaidie est nommé assistant coach. Grégory Dupont, qui faisait partie de l’encadrement de l’équipe de France lors du titre mondial de 2018, revient auprès des Bleus comme conseiller stratégie et performance. Stéphane Plancque devient observateur, tandis que Farid Tabet occupe le poste d’assistant coach analyste data vidéo et Clément Ybert celui d’analyste vidéo adjoint.

Un premier match en Turquie le 25 septembre

Nommé sélectionneur le 28 juillet pour succéder à Didier Deschamps, Zinédine Zidane commence désormais concrètement son mandat. L’ancien entraîneur du Real Madrid a signé pour quatre ans et doit conduire l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Son premier rendez-vous sur le banc des Bleus est fixé au 25 septembre avec un déplacement en Turquie en Ligue des nations. Fabien Barthez effectuera donc à cette occasion ses débuts dans son nouveau rôle auprès de la sélection.

Le staff doit encore être complété

L’encadrement n’est toutefois pas encore totalement définitif. Sa composition complète doit être présentée au début du mois de septembre. Un officier de liaison doit notamment encore être désigné dans le cadre de la convention entre la Fédération française de football et le ministère de l’Intérieur. Le staff médical comprend notamment le médecin Hervé Collado, plusieurs kinésithérapeutes, un ostéopathe et un pédicure-podologue. Laurent Georges occupe de son côté le rôle de team manager au sein du staff support. Avec Fabien Barthez à ses côtés, Zinédine Zidane reforme ainsi, vingt ans après leur dernier match avec le maillot bleu, un duo emblématique de la génération championne du monde 1998.