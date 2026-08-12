— PSG-Aston Villa : Luis Enrique dénonce une «situation surréaliste» avant la Supercoupe d’Europe

En amont de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, Luis Enrique évoque une préparation compliquée pour le PSG, avec de nombreux internationaux revenus tardivement. Malgré les défis, il réaffirme les ambitions du club pour la saison, insistant sur la nécessité de prouver leur valeur sur le terrain lors de ce premier match officiel.

Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi à 21 heures en Supercoupe d’Europe avec une préparation très réduite pour une partie de son effectif. À la veille du match, Luis Enrique a expliqué que plusieurs internationaux n’avaient retrouvé le groupe que lundi. « C’est une situation surréaliste, je n’avais pas de joueurs jusqu’à lundi… pour les internationaux », a déclaré l’entraîneur parisien.

Seulement quelques jours d’entraînement pour certains joueurs

Luis Enrique a expliqué que le PSG avait repris progressivement et que tous ses joueurs n’avaient pas suivi la même préparation. « Je me suis reposé presque tout l’été, on est frais de nouveau, content d’être de retour. On a fait deux semaines et demie d’entraînement et on récupère les joueurs petit à petit », a-t-il indiqué. Pour plusieurs internationaux, le retour s’est donc effectué seulement quelques jours avant la Supercoupe d’Europe. « En termes de préparation, c’est compliqué à gérer avec la charge de minutes de chaque joueur. On va chercher à être au niveau maximum, mais c’est compliqué », a reconnu Luis Enrique.

« C’est très difficile de savoir à quel niveau sera ce match »

L’entraîneur du PSG a également expliqué que son équipe ne cherchait pas à atteindre son pic de forme dès le début de saison. « On prépare la saison de manière intelligente pour être au meilleur niveau à la fin de la saison et non au début de la saison », a-t-il précisé. Le calendrier oblige pourtant Paris à disputer immédiatement un match pour un trophée. « On l’accepte, on se prépare de la meilleure des manières, mais c’est très difficile de savoir à quel niveau sera ce match. C’est très important pour nous de donner une bonne image, mais en termes de préparation, il n’y a rien », a poursuivi Luis Enrique.

Le PSG veut encore gagner

Malgré cette préparation particulière, Luis Enrique a confirmé les ambitions du PSG pour la saison. Interrogé sur la possibilité de viser une nouvelle Ligue des champions, il a répondu : « Bien sûr ! On a des objectifs très ambitieux depuis le début et on continue comme ça. » L’Espagnol a cependant rappelé qu’un nouveau succès européen devait être obtenu sur le terrain : « Tout le monde pense qu’on peut gagner de nouveau. C’est la théorie. Il faut le montrer sur le terrain. Si tu regardes dans l’histoire, c’est difficile d’avoir une équipe qui gagne tout le temps, mais on cherche à être là, avec ce type d’équipe. »

Luis Enrique satisfait de la motivation de ses joueurs

Le technicien parisien n’a exprimé aucune inquiétude concernant l’implication de son groupe : « Je suis très chanceux, car j’ai une superbe équipe avec des joueurs toujours motivés. Ils n’ont pas besoin de plus de motivation, ils vivent pour ce qu’ils font. Ils essaient d’être meilleurs chaque jour. »

Aston Villa difficile à analyser avant le match

Luis Enrique s’est également exprimé sur Aston Villa, dont il estime difficile d’évaluer précisément le niveau après la préparation estivale : « C’est difficile d’analyser exactement quel type d’équipe va jouer en fonction de leur pré-saison. Ils ont connu des changements. On va voir mercredi quel type de match peuvent faire ces deux équipes. »

Le PSG disputera donc sa première rencontre officielle de la saison mercredi à 21 heures avec plusieurs joueurs revenus très récemment à l’entraînement. Luis Enrique devra gérer les temps de jeu tout en tentant de remporter immédiatement un nouveau trophée européen.