Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont mariés : cérémonie intime à Cascais après 10 ans d’amour

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se marient lors d'une cérémonie privée à Cascais après dix ans de relation. La famille, composée de leurs cinq enfants, assiste à l'événement, qui se déroule sans exposition médiatique. Le couple partage une photo de leurs mains avec les alliances, confirmant ainsi leur union.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont officiellement mariés. Le footballeur portugais de 41 ans et sa compagne de 32 ans se sont unis mardi lors d’une cérémonie civile privée organisée à Cascais, au Portugal, près de Lisbonne.

Une cérémonie en présence de leurs cinq enfants

Le mariage s’est déroulé dans la plus stricte intimité. Les cinq enfants de la famille ont assisté à la cérémonie. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont choisi de ne pas organiser immédiatement de grande exposition médiatique autour de leur union. Le couple a confirmé être désormais officiellement mari et femme. Aucune photographie ni vidéo de la cérémonie ne doit être diffusée.

Une seule photo pour officialiser leur mariage

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont toutefois publié une image sur les réseaux sociaux pour marquer l’événement. La photographie montre leurs mains entrelacées avec leurs alliances visibles. Une annonce très sobre pour l’un des couples les plus suivis au monde.

Fiancés depuis un an

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez s’étaient fiancés un an plus tôt. Georgina avait alors annoncé la demande en mariage sur Instagram en dévoilant une imposante bague de fiançailles. Ronaldo avait ensuite laissé entendre que leur mariage pourrait intervenir après la Coupe du monde 2026. Le mariage a finalement eu lieu quelques semaines après la fin du Mondial.

Ensemble depuis 2016

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez partagent leur vie depuis 2016. Leur relation avait débuté alors que le Portugais évoluait encore au Real Madrid. Dix ans plus tard, ils ont donc officialisé leur union au Portugal. Quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo évolue actuellement à Al-Nassr, en Arabie saoudite, après avoir notamment porté les couleurs de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus.