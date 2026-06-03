— David Beckham premier footballeur à recevoir son étoile sur le Walk of Fame

David Beckham va recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre deviendra le premier footballeur honoré sur le célèbre boulevard de Los Angeles. La cérémonie est prévue le vendredi 12 juin 2026, à 10 heures, heure locale. Son étoile sera installée au 6819 Hollywood Boulevard. Elle portera le numéro 2 849 dans l’histoire du Walk of Fame.

Une étoile dans la catégorie Sports Entertainment

David Beckham sera distingué dans la catégorie “Sports Entertainment”. Cette catégorie récompense les personnalités du sport dont l’influence dépasse le terrain et touche aussi la culture populaire, les médias et le divertissement. Le choix de Beckham a lieu à un moment symbolique : les États-Unis, le Canada et le Mexique s’apprêtent à accueillir la Coupe du monde 2026. L’ancien joueur anglais reste l’un des visages les plus connus du football dans le monde, mais aussi l’une des figures ayant contribué à installer le “soccer” dans le paysage sportif américain.

Tom Cruise et Victoria Beckham annoncés à la cérémonie

La cérémonie réunira plusieurs personnalités. Tom Cruise et Victoria Beckham sont annoncés parmi les intervenants. L’événement sera présenté par Ellen K, personnalité de la radio américaine et elle-même honorée sur le Walk of Fame. La présence de Victoria Beckham donnera aussi une dimension familiale à cette cérémonie. L’ancienne membre des Spice Girls et créatrice de mode accompagne depuis plus de vingt ans l’image publique de David Beckham, devenue l’une des plus puissantes du sport mondial.

De Manchester United à Hollywood Boulevard

David Beckham s’est fait connaître avec Manchester United, où il a remporté plusieurs titres, dont la Ligue des champions en 1999. Ses coups francs, sa précision sur les centres et son image ont rapidement fait de lui une star internationale. Après Manchester United, il a porté les couleurs du Real Madrid, du Los Angeles Galaxy, de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain. Il a également été capitaine de l’équipe d’Angleterre et a disputé plusieurs grandes compétitions internationales. Sa carrière ne s’est pas arrêtée avec sa retraite sportive. Beckham est devenu dirigeant, investisseur et co-propriétaire de l’Inter Miami, club aujourd’hui central dans le développement du football aux États-Unis.

Le symbole américain de Beckham

L’arrivée de Beckham au Los Angeles Galaxy en 2007 avait marqué un tournant pour le football américain. Son transfert avait attiré une attention médiatique rarement vue pour la MLS à l’époque. Près de 20 ans plus tard, son étoile sur Hollywood Boulevard vient inscrire cette influence dans la durée. Beckham n’est pas seulement récompensé pour sa carrière de joueur. Il l’est aussi pour son rôle dans la visibilité du football aux États-Unis et pour son impact au-delà du sport.

Un footballeur parmi les icônes d’Hollywood

Le Walk of Fame est l’un des lieux les plus célèbres de Los Angeles. Il réunit des artistes, acteurs, musiciens, animateurs, producteurs et personnalités du divertissement suivis dans le monde entier. David Beckham y entrera comme premier footballeur honoré par une étoile. Il ne sera pas le premier sportif à recevoir une telle distinction, mais il ouvrira une place nouvelle au football sur ce trottoir mythique.