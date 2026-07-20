La Commission européenne condamne AliExpress à 550 millions d’euros d’amende

Bruxelles a sanctionné lundi la plateforme chinoise de commerce en ligne pour n’avoir pas suffisamment contenu la vente de produits illégaux, dangereux et contrefaits. AliExpress conteste le montant, qu’elle juge disproportionné.

La Commission européenne a prononcé une amende de 550 millions d’euros à l’encontre d’AliExpress, au terme d’une procédure formelle ouverte en 2024 pour manquement présumé au règlement européen sur les services numériques (DSA). La décision, rendue lundi, sanctionne l’incapacité de la plateforme à détecter et retirer efficacement les produits illicites mis en vente par ses marchands.

L’enquête de la Commission a mis au jour plusieurs failles structurelles. Le nombre de modérateurs humains s’est révélé très insuffisant au regard du volume de contenus à traiter. Les systèmes de vérification de conformité des produits ont été contournés par des commerçants qui reclassaient leurs articles pour bénéficier d’exigences moins contraignantes. Des jouets dangereux et des cosmétiques à risque restaient accessibles sur la plateforme pendant des semaines après avoir été signalés.

Bruxelles a également relevé que la politique de sanctions d’AliExpress n’était pas appliquée correctement : des boutiques vendant des produits illégaux continuaient d’opérer sur la plateforme même après avoir été pénalisées. Le dispositif censé prévenir la vente de contrefaçons a lui aussi été jugé insuffisamment robuste, des vendeurs parvenant à le contourner pour proposer des articles falsifiés.

La condamnation s’inscrit dans un contexte de durcissement général de l’Union européenne à l’égard des plateformes chinoises. Quelques jours plus tôt, l’UE avait instauré un droit de douane forfaitaire de 3 euros sur les colis d’une valeur inférieure à 150 euros, qui entraient jusqu’alors dans le bloc sans taxation. Cette mesure touche directement les modèles économiques d’AliExpress, Shein et Temu.

AliExpress dispose jusqu’au 20 octobre 2026 pour soumettre un plan d’action détaillant les mesures correctives envisagées. La Commission disposera ensuite de deux mois pour décider si des exigences supplémentaires s’imposent.

La plateforme a réagi en contestant à la fois la décision et le montant retenu. « Nous ne sommes pas d’accord avec la décision rendue aujourd’hui et avec le montant disproportionné de l’amende, qui ne reflète pas adéquatement notre cadre déjà en place ni les améliorations significatives et proactives que nous avons mises en œuvre », a-t-elle indiqué dans un communiqué, ajoutant examiner « toutes les options » disponibles.