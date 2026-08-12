Incendies : RTL bouleverse sa grille et confie exceptionnellement son antenne à Julien Courbet

RTL modifie sa programmation pour une émission spéciale sur les incendies, animée par Julien Courbet, qui donne la parole aux bénévoles et anonymes ayant aidé lors des sinistres. Après plusieurs interventions, il organise également un concert caritatif pour soutenir les victimes, illustrant ainsi son engagement face à la catastrophe.

RTL modifie sa programmation ce mercredi 12 août pour une émission exceptionnelle consacrée aux incendies qui ont frappé la France cet été. Depuis 9h15, Julien Courbet est à l’antenne afin de donner la parole aux bénévoles et aux anonymes qui ont participé à la lutte contre les feux et porté assistance aux sinistrés. L’animateur poursuit ainsi sa mobilisation entamée dès les premiers jours des importants incendies qui ont notamment touché la Gironde. Après avoir consacré de précédentes émissions aux pompiers et aux victimes, il souhaite cette fois mettre en avant ceux qui ont travaillé dans l’ombre.

RTL donne la parole aux anonymes mobilisés face aux flammes

Pendant cette émission spéciale, Julien Courbet recueille les témoignages de personnes venues spontanément prêter main-forte pendant les incendies : habitants, bénévoles et anonymes ayant épaulé les secours ou aidé les populations évacuées et sinistrées. « Après les pompiers et les victimes, place à tous les bénévoles et à tous les anonymes qui ont aidé à lutter contre les incendies partout en France et sont venus en aide aux sinistrés », a annoncé RTL. L’émission met à l’honneur « ces anonymes qui se sont mobilisés aux côtés des pompiers » et qui ont, « chacun à leur manière, participé à la lutte contre les incendies ».

Julien Courbet avait lui-même quitté le Cap-Ferret face à l’incendie

La mobilisation de Julien Courbet intervient après une expérience particulièrement éprouvante vécue cet été. Le 23 juillet, alors qu’il se trouvait en vacances à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, l’animateur avait décidé de quitter les lieux avec sa famille devant la progression du feu. « Ce matin, quand on s’est réveillés, il y avait un énorme nuage de fumée, de la cendre qui commençait à se déposer un peu partout », avait-il raconté. Face à la situation, il avait finalement préféré partir. « J’ai commencé à avoir un peu peur, et dans ce cas-là on pense à mettre sa famille à l’abri. En plus de ça, si jamais ils décident d’évacuer le Cap-Ferret dans la nuit, moins il y aura de gens à évacuer, plus ce sera facile pour les pompiers. Le mieux, c’était de partir », avait expliqué l’animateur. Quelques jours plus tard, le 29 juillet, Julien Courbet avait déjà interrompu ses vacances pour reprendre exceptionnellement l’antenne de RTL depuis Arcachon et consacrer une émission aux incendies. Une nouvelle émission spéciale avait également été organisée le 4 août.

Un concert caritatif organisé le 27 août

L’engagement de Julien Courbet va également se poursuivre à la fin du mois. Avec Pascal Obispo et Éric Jean-Jean, il participe à l’organisation d’un grand concert caritatif destiné aux sinistrés des incendies. Le rendez-vous est fixé au jeudi 27 août à l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux. L’événement sera retransmis en direct sur M6 et RTL. Julien Courbet doit participer à l’animation de la soirée aux côtés d’Éric Jean-Jean et Élodie Gossuin. De nombreux artistes ont répondu présent, parmi lesquels Pascal Obispo, Zazie, Renaud, Julien Clerc, Gaëtan Roussel, Gauvain Sers, Axel Bauer, Jeanne Mas, Superbus, Bénabar, -M-, Héléna et Ycare. Les 10 000 billets proposés pour le concert se sont vendus en quelques heures. Les bénéfices de l’opération doivent être reversés à la Fondation de France afin de venir en aide aux sinistrés des incendies à travers le pays.

Après avoir vécu de près la progression des flammes en Gironde, Julien Courbet multiplie ainsi les initiatives. Ce mercredi matin, RTL lui ouvre exceptionnellement son antenne pour placer au premier plan ceux qui, loin des caméras, ont participé aux opérations de solidarité pendant les incendies.