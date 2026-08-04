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Jacques Cardoze prend les commandes de la matinale de Sud Radio

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Jacques Cardoze prend les commandes de la matinale de Sud Radio
Jacques Cardoze prend les commandes de la matinale de Sud Radio

Sud Radio a officialisé une importante réorganisation de sa grille de rentrée. La principale évolution concerne sa tranche matinale, désormais confiée à Jacques Cardoze. Le journaliste animera la matinale du lundi au vendredi, de 7h à 10h, en remplacement de Jean-Jacques Bourdin, dont le départ avait été annoncé au printemps. Cette nouvelle émission sera consacrée à l’actualité, aux débats et aux échanges avec les auditeurs, avec l’ambition de renforcer la place de l’information au cœur de la grille de la station. 

Un retour à l’information après plusieurs années de parcours atypique

Âgé de 56 ans, Jacques Cardoze retrouve un poste d’information après un parcours marqué par plusieurs changements de cap. Ancien grand reporter puis présentateur de Complément d’enquête sur France 2 entre 2018 et 2021, il avait ensuite quitté France Télévisions pour devenir directeur de la communication de l’Olympique de Marseille. Après cette expérience, il avait rejoint l’équipe de Touche pas à mon poste !, où il avait participé à plusieurs projets éditoriaux avant de retrouver aujourd’hui une émission quotidienne d’information. 

Stéphanie de Muru rejoint également la station

La rentrée de Sud Radio sera également marquée par l’arrivée de Stéphanie de Muru. Ancienne journaliste de RT France et d’Europe 1, elle prendra les commandes d’une nouvelle tranche diffusée de 10h à 12h. Cette émission abordera les grandes préoccupations du quotidien, avec une place importante accordée aux débats, aux témoignages et aux interventions des auditeurs. 

Jean-François Achilli promu le week-end

Autre changement annoncé : Jean-François Achilli devient le nouveau visage de la matinale du week-end. Déjà chargé de l’interview politique de Sud Radio depuis deux ans, il succède à Maxime Lledo sur cette case stratégique. Avec ces nominations, Sud Radio renouvelle une partie de son offre d’information pour la saison à venir en misant sur plusieurs figures bien connues du paysage audiovisuel français. 

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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