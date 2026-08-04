Au Japon, trois lionnes meurent d’un possible coup de chaleur

Trois lions d’un zoo de la banlieue de Tokyo sont morts d’un possible coup de chaud, tandis que plusieurs autres félins restent sous surveillance médicale, a annoncé mardi une porte-parole de l’établissement, dans un pays confronté à une nouvelle canicule particulièrement intense.

Dix des seize lions du parc affectés depuis mi-juillet

Depuis la mi-juillet, dix des seize lions du parc zoologique de Tama, situé à l’ouest de la capitale japonaise, ont présenté des symptômes tels qu’une perte d’appétit et une baisse d’activité. Trois lionnes sont mortes au cours des derniers jours, la première le 28 juillet, une deuxième vendredi et la troisième dimanche. Selon le vétérinaire du zoo, la cause des décès pourrait être un coup de chaud, des signes de déshydratation et de défaillance multiviscérale ayant été observés sur les animaux.

Une porte-parole du zoo a précisé à l’AFP que malgré la réputation de résistance à la chaleur des lions, l’humidité élevée propre au climat japonais, très différente de la chaleur sèche africaine, complique particulièrement leur adaptation, d’autant que cette vague de chaleur est arrivée brutalement après la fin de la saison des pluies fin juillet.

Un pays confronté à une chaleur de plus en plus extrême

Le zoo a annoncé renforcer ses mesures de protection contre la chaleur, en arrosant les installations, en améliorant la ventilation et en installant des climatiseurs localisés, tout en maintenant plusieurs lions sous suivi médical rapproché.

Cette vague de chaleur a également touché la population japonaise dans son ensemble, avec près de 18 600 personnes hospitalisées pour des coups de chaud entre le 20 et le 26 juillet, dont 45 déclarées décédées à leur arrivée à l’hôpital, dans un pays qui enregistre environ 1 300 décès liés à la chaleur chaque année.