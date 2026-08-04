Le poireau, ce légume bon marché qui mérite une place toute l’année dans nos assiettes

Longtemps associé aux soupes d’hiver et aux plats familiaux, le poireau reste l’un des légumes les plus simples à cuisiner. Son goût doux lui permet d’accompagner les viandes, les poissons, les œufs ou les pommes de terre. Il peut être dégusté en fondue, en gratin, en tarte, en vinaigrette ou simplement revenu à la poêle.

Peu calorique et riche en eau, le poireau apporte des fibres qui participent au bon fonctionnement du transit intestinal. Il contient également plusieurs vitamines et minéraux, dont la vitamine K et la vitamine B9. Sa partie verte, parfois abandonnée, concentre pourtant une quantité intéressante de nutriments et peut parfaitement être utilisée dans un potage ou un bouillon.

Un légume économique dont presque tout se cuisine

Pour bien le préparer, il faut le fendre dans la longueur avant de le rincer soigneusement, car de la terre peut rester coincée entre ses différentes feuilles. Le blanc se prête aux préparations fondantes, tandis que le vert, plus ferme et plus puissant, peut parfumer une soupe, une sauce ou un bouquet garni. Les racines nettoyées peuvent même être frites afin d’apporter une touche croustillante.

Le poireau représente ainsi un choix intéressant pour cuisiner sainement sans augmenter fortement son budget. Sa polyvalence permet de limiter le gaspillage et de renouveler facilement les recettes. Derrière son image de légume ordinaire se cache finalement un produit complet, accessible et capable de s’adapter aussi bien à la cuisine quotidienne qu’à des préparations plus élaborées.