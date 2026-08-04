Hervé Renard de retour à la tête de la Côte d’Ivoire : le sélectionneur du sacre de 2015 reprend les commandes

Hervé Renard effectue son retour sur le banc de la sélection de Côte d’Ivoire. Plus de 11 ans après avoir conduit les Éléphants à leur premier sacre continental lors de la Coupe d’Afrique des nations 2015, le technicien français reprend les rênes de l’équipe nationale ivoirienne. Cette nomination a lieu seulement un mois après la fin de sa mission avec la Tunisie, qu’il avait dirigée lors de la Coupe du monde 2026.

Un retour après un premier mandat couronné de succès

Déjà sélectionneur de la Côte d’Ivoire entre 2014 et 2015, Hervé Renard avait marqué l’histoire du football ivoirien en remportant la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Ce titre, obtenu au terme d’une finale remportée face au Ghana après une interminable séance de tirs au but, reste l’un des plus grands succès de la sélection. Fort de cette expérience et de sa connaissance du football africain, il retrouve une équipe qu’il connaît bien avec l’ambition de poursuivre son développement sur la scène internationale.

Emerse Faé quitte son poste

Hervé Renard succède à Emerse Faé. Ancien adjoint devenu sélectionneur, ce dernier avait lui aussi offert un titre continental à la Côte d’Ivoire en remportant la CAN 2024 à domicile. En revanche, le parcours des Éléphants lors de la Coupe du monde 2026 s’est arrêté dès les 16es de finale, avec une élimination face à la Norvège. À l’issue de cette campagne, la Fédération ivoirienne a décidé de confier à nouveau les commandes de la sélection au technicien français.

Un nouveau défi pour l’un des entraîneurs les plus titrés d’Afrique

Réputé pour ses succès sur le continent africain, Hervé Renard s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec les Éléphants. Son objectif sera de s’appuyer sur une génération talentueuse afin de maintenir la Côte d’Ivoire parmi les grandes nations du football africain et de préparer les prochaines échéances internationales.