Séisme à la FIFA ! Le bras droit d’ Infantino démissionne et dénonce un projet «mauvais pour le football»

Nouveau séisme au sein de la FIFA. Carlos Cordeiro, conseiller principal de son président Gianni Infantino, a annoncé sa démission avec effet immédiat après avoir publiquement pris ses distances avec le projet de cession d’une partie des droits économiques de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Dans un communiqué particulièrement ferme, l’ancien président de la Fédération américaine de football affirme n’avoir jamais été informé de cette initiative. Il assure n’avoir participé à aucune discussion préparatoire et indique s’y opposer « sans équivoque », estimant que cette opération représenterait une erreur pour les associations membres de la FIFA, pour le football mondial et pour son avenir à long terme.

« Je ne peux pas rester les bras croisés »

Carlos Cordeiro explique que sa décision est dictée par des convictions personnelles autant que professionnelles. Ancien banquier ayant exercé plus de trente-cinq ans dans le secteur financier, il affirme parfaitement mesurer la valeur d’un actif tel que la Coupe du monde ainsi que les conséquences qu’aurait la vente d’une partie de ses revenus futurs : « En tant que conseiller principal du président de la FIFA, ancien banquier et supporter de football depuis toujours, je ne peux rester les bras croisés alors que la FIFA envisage de vendre une partie de la Coupe du monde. Laissez-moi être clair : je n’ai eu aucune implication dans cette proposition et je m’y oppose sans équivoque. C’est une mauvaise affaire pour les associations membres de la FIFA, pour le football et pour son avenir à long terme. »

De nombreuses questions restées sans réponse

Dans son communiqué, Carlos Cordeiro critique également le manque de transparence entourant ce projet. Il estime que plusieurs interrogations essentielles demeurent sans réponse. Il s’interroge notamment sur les raisons qui motivent cette opération, son calendrier, les mécanismes de contrôle prévus, les bénéficiaires réels de l’accord, l’existence éventuelle d’un processus concurrentiel ainsi que la future gouvernance du dispositif. Il s’interroge aussi sur les gains attendus pour les investisseurs et sur le coût que cette opération pourrait représenter pour le football mondial. Pour lui, l’absence de réponses à ces questions rend impossible tout soutien au projet.

Une démission immédiate

Estimant ne plus pouvoir défendre la position de la FIFA sur ce dossier, Carlos Cordeiro annonce quitter ses fonctions sans délai : « Après mûre réflexion, je ne peux plus continuer à exercer mes fonctions de conseiller principal du président de la FIFA. J’ai donc démissionné avec effet immédiat. »

Cette démission constitue un revers important pour Gianni Infantino. Carlos Cordeiro occupait le poste de conseiller principal auprès du président de la FIFA et faisait partie de son cercle le plus proche. Son départ public, accompagné d’une critique aussi directe du projet de cession d’actifs liés à la Coupe du monde, accentue les tensions autour de cette initiative et fragilise un peu plus sa défense au sein de l’instance mondiale.