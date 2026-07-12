Coupe du monde à 64 équipes : Gianni Infantino ouvre le débat sur un nouveau format

La Coupe du monde pourrait connaître une nouvelle révolution. Dans un entretien accordé au média suisse Bluewin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que l’hypothèse d’un passage de 48 à 64 équipes sera bel et bien examinée par les instances dirigeantes du football mondial. Le dirigeant a précisé que cette proposition serait discutée au sein des comités compétents de la FIFA. Aucune décision n’a été prise à ce stade, mais le projet figure désormais parmi les sujets officiellement à l’étude.

Une idée qui divise déjà le monde du football

L’éventuelle extension à 64 sélections intervient alors que la Coupe du monde 2026 est la première de l’histoire à réunir 48 équipes. Ce nouveau format représente déjà une augmentation importante par rapport aux 32 nations qui avaient participé au tournoi entre 1998 et 2022. Un passage à 64 équipes constituerait une nouvelle rupture majeure. Une telle évolution nécessiterait un nombre plus élevé de matches, une compétition plus longue et une adaptation du calendrier international.

Davantage de pays qualifiés

Les défenseurs du projet estiment qu’un tournoi à 64 équipes offrirait davantage de places aux fédérations issues d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et de la CONCACAF. De nombreuses nations auraient ainsi l’occasion de participer plus régulièrement à la phase finale d’une Coupe du monde. À l’inverse, plusieurs dirigeants, entraîneurs et acteurs du football redoutent un affaiblissement du niveau sportif, une surcharge du calendrier et une multiplication des rencontres.

Aucune décision à ce stade

Gianni Infantino n’a donné aucun calendrier concernant une éventuelle adoption de cette réforme. Le président de la FIFA s’est limité à confirmer que le sujet serait examiné et débattu avant toute prise de décision. Si elle était validée, cette nouvelle formule modifierait profondément l’organisation de la compétition la plus prestigieuse du football mondial et marquerait une nouvelle étape dans l’évolution de la Coupe du monde, déjà élargie à 48 équipes lors de l’édition 2026.